Het CDA heeft het eigen politieke geheugen niet scherp. Gezinspolitiek was toch ons thema?

Het kabinet viel over het recht op een veilig gezin. Waarom hoorden we het CDA zo weinig, vraagt Wim Deetman, prominent CDA-lid en voormalig minister van onderwijs.

Het debat over de kabinetscrisis wordt toegespitst op de beheersing – lees: vermindering – van de immigratie in Nederland. Dit biedt de opening om het niet te hebben over het princi­piële karakter van het argument van de ChristenUnie: kinderen horen thuis in het gezin en daarom is gezinshereniging noodzakelijk. Het gaat kennelijk om de vraag hoe de omvang van de immigratie gereguleerd kan worden en al het andere is daaraan ondergeschikt.

Zo wordt de norm van gezinshereniging de facto losgelaten en gemaakt tot een middel dat naar behoefte kan worden gebruikt om de omvang van de immigratie te regu­leren.

Het recht op gezinshereniging is vastgelegd in verdragen en in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Aan de totstandkoming hiervan heeft Nederland met overtuiging meegewerkt. De grondslag van dat recht was en is de overtuiging dat kinderen veilig en gezond moeten kunnen opgroeien in het gezin. Het gaat om alle kinderen waar ook.

Hoongelach van achter de regeringstafel

Natuurlijk is het de vrijheid van eenieder om een andere overtuiging te hebben. Mij gaat het nu om de politieke beweging die mij na aan het hart ligt: het CDA. Over het normatieve karakter van de gezinshereniging is het CDA in het debat over de kabinetscrisis vrij stil, wat in de traditie van de christendemocraten niet voor de hand ligt.

Een voorbeeld. Tijdens het eerste begrotingsdebat van Paars I pleitte Enneüs Heerma voor een actief gezinsbeleid. Uit de vergaderzaal van de Kamer en van achter de regeringstafel klonk enig hoongelach. Zo af en toe kwam daarna het punt van de gezinspolitiek weer op de politieke agenda. En vorige week op een wel heel bijzondere manier: bij de huidige kabinetscrisis en wel door het optreden en de negatieve standpunt­bepaling van de minister-president over gezinshereniging.

Wat in de beslotenheid van het beraad tussen de ministers is gezegd, is gissen. In ieder geval heeft het CDA aan het argument van de gezinshereniging in het openbaar weinig woorden besteed. Het commentaar van partijleider Hoekstra in TeamCDA, het periodieke e-mail­bericht aan de CDA-leden, is illustratief: de problemen vanwege immigratie komen aan de orde, maar niet het politieke breekpunt dat het welzijn van kinderen is geworden. De partij had het eigen politieke geheugen niet scherp. Hopelijk zal in de verkiezingscampagne van het CDA deze nalatigheid niet meer voorkomen.

Selectief met economische groei omgaan

Zeker, er is een immigratieprobleem en er zijn ernstige gevolgen zoals het tekort aan woningen. Dit probleem wordt ook politiek uitgebuit. Alsof deze problematiek slechts kan worden opgelost door uitsluitend beperkende maatregelen. Maatregelen die overigens nergens hebben geleid tot het gewenste resultaat van vermindering.

Misschien komt dit wel doordat ook in Nederland bij voortduring op kale economische groei wordt gekoerst. Maar we hebben al heel lang niet meer voldoende middelen (geld, arbeidskrachten etc.) om de daarvoor noodzakelijke infrastructuur te realiseren en te onderhouden. Dit geldt zowel materieel (huizen, wegen etc.) als immaterieel (onderwijs, zorg, sociale voorzieningen etc.). Dat leidt vanzelf tot continue legale en illegale immigratie uit landen die er maatschappelijk en economisch slechter voorstaan.

Het welvarende Europa is als het ware een magneet, waarvan we ook zelf gebruikmaken (legale en illegale arbeidskrachten). Misschien zou, om de immigratie te beperken, toch eens nagedacht moeten worden over hoe we selectief met economische groei kunnen omgaan.

Er is het slepende vraagstuk van de immigratie naast andere lang slepende kwesties. Die komen zeker aan de orde in de verkiezingscampagnes. Maar in de kern gaat het nu om de vraag wat voor type minister-president Nederland nodig heeft om samen met collega-ministers met spoed een uitweg te vinden voor deze problemen en de stilstand waarin Nederland verkeert. Gemakkelijke en populistische oplossingen hebben we al genoeg gehad.

