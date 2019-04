Het CDA discussieert zonder dat er crisis uitbreekt. Dat verdient een compliment.

Vooral bij nieuwe partijen is de angst groot voor het beeld van verdeelde gelederen. Zie de onverkwikkelijke gang van zaken bij Forum voor Democratie. Met de mond wordt daar het uitgangspunt beleden dat er meningsverschillen mogen zijn, maar zodra die zich manifesteren, is het crisis en vallen er, in politieke zin, slachtoffers.

Ook bij de voormalige grote partijen is het discussieklimaat niet altijd even vriendelijk. Zeker niet als een partij regeringsverantwoordelijkheid draagt. De neiging is dan al gauw alle neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op te laten wijzen.

Een aantal prominente leden van het CDA probeerde deze week de discussie over de partijkoers open te breken. Een initiatief dat per definitie lof verdient, maar ook nog eens moedige kantjes toont, omdat ze op diverse punten dwars ingaan tegen de politieke koers, die de partij onder leiding van Sybrand van Haersma Buma is gaan volgen. Desondanks vertoont het CDA geen crisisverschijnselen. Ook dat verdient een compliment.

Het heeft er alle schijn van dat CDA-leider Buma vooral op de rem trapt en bang is om richtinggevend te zijn

Gevaarlijke weg Het pleidooi van de CDA-prominenten, onder wie enkele voormalige ministers, bevat ook inhoudelijk behartigenswaardige onderdelen. Terecht constateren ze dat draagvlak voor moeilijke beslissingen alleen met leiderschap valt te organiseren en dat besluitvorming tegenhouden uit angst voor verlies van kiezers een gevaarlijke weg is. De inbreng van Buma in het klimaatdebat heeft veel van die laatste reactie weg. Hij wees er terecht op dat ook de Nederlander met een bescheiden inkomen de kosten van noodzakelijke klimaatmaatregelen moet kunnen dragen. Het heeft er alle schijn van dat de CDA-leider die constatering vooral gebruikt om op de rem te trappen en bang is om richtinggevend te zijn. Klimaatbeleid en meer Europese integratie zijn voor de initiatiefnemers beide noodzakelijk, terwijl de CDA-politici in Den Haag op beide onderdelen vooral aarzelen een standpunt in te nemen dat buiten de gebaande paden ligt. Zo voelt met name CDA-minister van financiën Wopke Hoekstra niet voor een eigen Europees stabilisatiebudget voor de eurolanden. Dergelijke vormen van verdere Europese integratie zijn volgens het discussiestuk echter onafwendbaar en de initiatiefnemers hebben daarvoor een aantal zeer overtuigende argumenten. Met het discussiestuk is de koers van het CDA niet radicaal veranderd. Het is echter een verademing dat er in sommige partijen nog kan worden gediscussieerd. In het commentaar leest u mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

