Het cancelen van ‘Monsieur Cannibale’ duidt op een sterk institutioneel antiracisme in Nederland

Niet dat de Efteling zijn attractie Monsieur Cannibale in de ban heeft gedaan is verrassend, maar dat het zo lang heeft geduurd om van deze karika­turale figuur uit 1988 af te komen. Monsieur was niet alleen kwetsend voor zwarte mensen maar ook zo plat als het liedje Monsieur Cannibale (1966) van de Franse zanger Sacha Distel, dat zijn inspiratiebron vormt. Dat activisten na Zwarte Piet, de Gouden Koets en nog wat, ook die ‘Monsieur’ met succes ter discussie hebben gesteld, duidt op een sterk institutioneel antiracisme in Nederland.

Wat wel blijft, is dat de laatste jaarcijfers van discriminatiemeldingen niet echt vrolijk stemmen: meer dan 20.000 gevallen voor het voorbije jaar! Ik ging daarom neuzen in het Rapport 2020 ‘over registraties van discriminatie-incidenten door de politie, en meldingen bij anti­discriminatievoorzieningen en andere organisaties in Nederland’. Maar wat blijkt? Als het gaat om meldingen over racisme wordt de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend.

De cijfers van de politie, de verschillende antidiscriminatievoor­zieningen (ADV’s), het College voor de Rechten van de Mens, Meldpunt Internet Discriminatie (Mind) en de Nationale ombudsman zijn een verza­meling van soorten discriminaties die even divers als heterogeen zijn. Daarin vindt men meldingen die ook betrekking hebben op leeftijd, handicap, godsdienst, seksuele gerichtheid, geslacht of politieke gezindheid. Er zijn zelfs 4098 boze mel­dingen over het carnavalsliedje ­Voorkomen is beter dan Chinezen van Radio 10 (bijna de helft van de ADV-meldingen!).

Als we dan uitsluitend de cijfers nemen die over ‘herkomst’ en dus racisme gaan, komen we bij politie en ADV’s samen op een totaal van 5499 gevallen en voor antisemitisme op 599. De cijfers van het College (638 meldingen), Mind (843) en ombudsman (157) worden niet per categorie gespecificeerd. Als het om racisme gaat, moet het totaal waarschijnlijk rond de 6500 meldingen liggen. Altijd te veel natuurlijk, maar voor wie optimist wil blijven: toch betrekkelijk voor een bevolking van 17,4 miljoen mensen.

Misschien komt onze gevoeligheid ook door dit tijdperk waarin het wokisme, afkomstig uit Amerika, de neiging heeft heel wat verschijnsels uit te vergroten.

Zo heeft de universiteit van ­Princeton onlangs besloten om ­Latijn en Grieks niet meer verplicht te stellen voor de studie klassieke letteren ­onder andere omdat: “De Grieks-Romeinse cultuur was medeplichtig en het instrument van verschillende vormen van uitsluiting, waaronder slavernij, segregatie, witte suprematie, manifeste bestemming en culturele genocide”.

En wat te denken van Frankrijk waar deze week Mathilde Cohen, onderzoeker bij het Centrum van Wetenschappelijk Onderzoek in een videoboodschap de Franse culinaire kunst als quasiracist heeft gehekeld: “Voedsel wordt in Frankrijk gebruikt om witheid als dominante raciale identiteit te versterken”. En dit terwijl, volgens peilingen, Arabische couscous een van de geliefde maaltijden van de Fransen is!

