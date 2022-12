Het buitenland is ‘stikjaloers’ op een land waarin niet iedereen vrij over straat kan

Gisteren verscheen in de NRC een vermakelijk stuk van journalist Charles Groenhuijsen over het Nederland dat premier Rutte ooit ‘een waanzinnig gaaf land’ noemde. Een vrolijk artikel dat zich resoluut optimist toont over de stand van zaken in onze Postzegel aan Zee. Optimisme hebben we momenteel hard nodig en ik kan een eind mee met de auteur: in Nederland zijn vele zaken goed geregeld die in het buitenland zeker geprezen worden.

Dat Nederland wereldwijd in de kopgroep zit van rijkste, gelukkigste, gezondste landen, is deels waar. Dit terwijl Groenhuijsen zich verbaast over de huidige negatieve stemming die Nederland als een wankelende rechtsstaat en democratie ongenuanceerd neerzet. Daarom beweert hij in het stuk, op straffe van ‘een naïeve positivo’ te worden gevonden: ‘Van alle landen in de wereld heeft pakweg 95 procent alle reden om stikjaloers te zijn op Nederland’. Terzijde: de auteur gebruikt in zijn essay een citaat uit een column van mijn hand (Nederland is af) uit 1998 in de Groene Amsterdammer om te bewijzen dat men in het verleden niet altijd zwaarmoedig tegen deze materie aankeek. Ik vrees alleen dat de ironie van het oude citaat niet altijd goed begrepen wordt, zoals ook door Pieter Omtzigt niet die in zijn boek Een nieuw sociaal contract dezelfde quote gebruikte.

Maar Charles Groenhuijsen is in mijn ogen, net als ik, een gelukkig man die zich vrij kan bewegen en van de geneugten die het leven hem biedt ongestoord kan genieten. Het toeval wil dat een dag voor zijn publicatie bekend werd dat VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zwaar wordt beveiligd en dus zijn vrijheid kwijt is. Ik heb Ulysse ooit ontmoet toen hij nog een vrolijk kind was. In die tijd kwam zijn vader, hoogleraar en publicist Afshin Ellian, een paar keer bij ons in Rotterdam om een vorkje mee te prikken. De goede oude tijd, waarin hij zich vrij en ongestoord kon bewegen.

Die tijd is allang voorbij en de in Iran geboren islamcriticus is al jaren zijn bewegingsvrijheid kwijt. Hij zou nu volgens Trouw ‘de langst beveiligde wetenschapper van Europa’ zijn. Afshin en Ulysse, vader en zoon, die hetzelfde lot moeten ondergaan in dit waanzinnig gave land waar 95 procent van de wereld stikjaloers op is. Anders dan bij zijn vader is de dreiging die de zoon nu treft niet van religieuze aard, maar heeft die waarschijnlijk te maken met zijn portefeuille justitie en rechtspraak.

Men fluistert dat Ulysse Ellian het zoveelste potentiële doelwit is geworden van de Marokkaanse maffia in Nederland, ook wel als mocromaffia bekend. Deze criminele organisatie, bestaand uit leden met een migratieachtergrond, is sinds tien jaar verantwoordelijk voor een golf terreur in Nederland. Op het conto van de mocromaffia staan een zeventigtal liquidaties, waaronder naar alle waarschijnlijkheid die van advocaat Derk Wiersum en journalist Peter R. de Vries. Uit vrees voor ontvoering of een aanslag uit dezelfde hoek werden Mark Rutte en prinses Amalia onlangs eveneens zwaar beveiligd. Zou het buitenland ook ‘stikjaloers’ kunnen zijn op een land waar de premier niet meer zijn fiets kan gebruiken en de kroonprinses niet in een studentenhuis mag wonen? Wie het weet mag het zeggen. Misschien burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch in een volgende opiniebijdrage in Trouw.

