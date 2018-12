Het boerkaverbod verhult een groter probleem

Het zogenaamde boerkaverbod, waarbij gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en het onderwijs verboden is, wordt binnenkort ingevoerd. Sinds de goedkeuring van de wet die aan dit verbod ten grondslag ligt, is er al veel over te doen geweest. Verschillende burgemeesters haastten zich nog voor invoering aan te geven geen prioriteit te leggen bij de handhaving.

Zo’n verbod legt de paradox van onze vrije samenleving bloot. Nederland is een vrij land, waar je het recht hebt je geloof te beleven zoals je wil. Past het daarbij vrouwen iets te verbieden? Wellicht is dat wat burgemeester Halsema probeerde te vertellen toen ze zei dat het handhaven van het verbod niet bij een stad als Amsterdam past.

Symboolpolitiek

Ik vrees dat niet alle motieven achter het boerkaverbod even zuiver zijn. En ja, het is symboolpolitiek, want het verbod is gericht op een handvol vrouwen. Maar het is ook een ‘nee’ tegen een zichtbare vorm van religieus fanatisme. Fanatisme, zij het in een andere, veel minder zichtbare vorm, waar veel jongeren met een migratieachtergrond nu zo ontzettend veel last van hebben.

Bij Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie, werken jaarlijks zo’n 250 studenten met verschillende achtergronden, onder wie veel jonge moslims. Regelmatig hoor ik van hen dat ze hun leven en geloof niet kunnen beleven zoals ze zelf zouden willen. Soms omdat ze zich buitenspel gezet voelen door de Nederlandse samenleving, maar vaak ook omdat hen vanuit hun ‘eigen’ gemeenschap op verregaande wijze de maat wordt genomen.

Onlangs was dit mechanisme ook zichtbaar voor de buitenwereld. De acteurs Achmed Akkabi en Nasrdin Dchar werden op sociale media gelyncht omdat ze geen goede moslim zouden zijn. De een omdat hij in een film een homo speelde, de ander omdat hij in een traditioneel gewaad naast zijn kerstboom poseerde op Instagram.