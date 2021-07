Het boegeroep en de racistische smurrie van de Engelsen valt niet te vergoeilijken

Eén zwaluw maakt nog geen zomer en de oude demonen van de voetbalplaneet hebben zondagavond deze oude volkswijsheid met hun traditionele gif verrijkt. Zaterdag heb ik op deze plek mijn grenzeloze bewondering voor het Italiaanse volkslied, Fratelli d’Italia uit de doeken gedaan. Een miniopera die door de spelers van de ‘Squadra Azzura’ met trots en passie voor de wedstrijd wordt gezongen.

Ik wist nog niet dat de volgende dag, vlak voor de EK-finale tussen Engeland en Italië, ditzelfde volkslied op een abominabele manier door Engelse supporters annex hooligans zou worden onteerd. Het volkslied was amper begonnen toen een tsunami van boegeroep, gedragen door een oorverdovend fluitconcert, het Wembley Stadion deed resoneren. Een daad van laaghartig chauvinisme, onverdraagzaamheid, gebrek aan sportiviteit en verachting voor de bezoekende tegenstanders. Het volume van de muziek werd in het stadion onmiddellijk verhoogd, maar het hielp niet.

Vreemd en hypocriet gebaar

Een dag eerder had de coach van het Engelse elftal Gareth Southgate al gewaarschuwd: “We kunnen rivalen intimideren met gefluit en boegeroep tijdens de wedstrijd, maar de nationale volksliederen moeten ­altijd worden gerespecteerd”. Vele Italiaanse kranten en sites waren maandag ziedend: ‘De reactie van de spelers was boos, zij schreeuwden de woorden van de strofen met meer vastberadenheid en putten kracht uit die situatie’. De site News24 was laaiend: ‘Een lelijk, zeer lelijk gebaar dat een feestelijke sfeer in het Wembley Stadion onvermijdelijk bezoedelde en de roemrijke geschiedenis van ons land onteerde’.

Dat de Engelse spelers, nadat het Italiaanse volkslied was besmeurd, het woke-gebaar tegen racisme hanteerden door met een knie op het gras te zakken, kwam nogal vreemd over, zo niet hypocriet. Maar pas later op de avond zou de machteloze wanhoop van het activistische gebaar een nog dramatischer invulling krijgen. Nadat Engeland door strafschoppen de finale had verloren, ontploften de Engelse sociale media.

De Fransen slaan hun handen stuk

De drie zwarte spelers die hun penalty hadden gemist, Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, werden door Engelse supporters onder racistische smurrie bedolven. Dit moet zo erg zijn geweest dat niet alleen de Engelse voetbalbond en het nationale elftal ‘geschokt’ en met ‘walging’ reageerden, maar ook premier Boris Johnson (‘De verantwoordelijken moeten zich diep schamen’) en prins William (‘Ik ben ziek van de racistische bejegeningen van de Engelse spelers’).

Wie verzachtende omstandigheden voor het Engelse hooliganisme en het verpesten van de voetbal­apotheose denkt te vinden, moet vooral zijn gang gaan. Maar kom niet met het argument van ‘begrijpelijke’ Engelse frustratie na 55 jaar ‘droog’ te hebben gestaan zonder een trofee vast te houden. Bij de Tour staat Frankrijk al 36 jaar ‘droog’ na de laatste overwinning van Bernard Hinault (1985). Maar bij iedere ­etappe komen duizenden Fransen langs het parcours hun handen stukslaan door voor al die winnende buitenlanders te applaudisseren.

