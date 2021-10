Het biechtgeheim moet in stand blijven

Zorgt het biechtgeheim ervoor dat priesters in misbruikzaken vrijuit gaan? In de praktijk werkt het anders, schrijft voormalig gevangenispastor Hittjo Hummelen.

In Frankrijk is eerder deze maand grote onrust ontstaan, toen de voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie Éric de Moulins-Beaufort verklaarde dat het biechtgeheim boven de wet staat. De bisschop deed zijn uitspraak de dag na de verschijning van het geruchtmakend onderzoek naar pedocriminaliteit in de Franse kerk.

Staan de misbruikzaken in Frankrijk en het beroep op het biechtgeheim met elkaar op gespannen voet? Het ambtsgeheim, zoals bijvoorbeeld geestelijke verzorgers dat hebben bij justitie (een absoluut verschoningsrecht of ‘biechtgeheim’) lijkt in een ondraaglijke verhouding te staan tot de veiligheid en het recht van anderen, die daar het slachtoffer van worden.

Het is alleen de vraag of dat in de praktijk ook zo werkt. In de 38 jaren dat ik heb gewerkt als gevangenisdominee heb ik zulke conflicten altijd tot een goed einde weten te brengen. Daarbij is het zaak alletwee de polen tot het uiterste voor je verantwoording te willen nemen. Zowel het ambtsgeheim, absoluut opgevat, áls je verantwoordelijkheid als geestelijke verzorger om veiligheid en recht te waarborgen, bijvoorbeeld voor het personeel van de inrichting. Personeel waarmee je je als collega ook verbonden weet.

Veel hangt af van de groeiende vertrouwensrelatie

Het biechtgeheim is heilig – dat is de eerste eis – maar de veiligheid en het recht van de anderen buiten de band tussen biechteling en mij zijn ook heilig. Het gaat erom een methode te bedenken die beide recht doet.

Veel hangt af van de groeiende vertrouwensrelatie tussen de biechtvader en de biechteling. De gedetineerde krijgt idealiter zoveel vertrouwen in de geestelijke verzorger, dat hij de behoefte voelt gebeurtenissen op te biechten. Dat kan leiden tot het meest gewenste resultaat: dat het recht en de veiligheid van de anderen buiten mij en de biechteling tot stand kunnen komen. Juist de vertrouwensrelatie biedt die mogelijkheid.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij – de tweede eis – kan zo opgevat worden, dat we in ieder geval zorgen dat het recht zijn beloop krijgt. Dit doel kan op meer en betere manieren worden bereikt dan dat ik over mijn beroepsgeheim heen stap en de geheimen meld aan de autoriteiten. Het gaat erom dat niet ik, maar de biechteling dat linksom of rechtsom zelf doet.

Psychoanalytisch inzicht

Ik zie het als mijn taak als geestelijke verzorger hem of haar daarbij te helpen en te begeleiden en eventueel een plan te maken hoe we daar het beste uitkomen. Zo komen naar mijn overtuiging de biechtelingen zelf ook het beste tot hun recht. Deze benadering vergt wel enig psychoanalytisch inzicht bij de biechtvader. (‘Heb je eigenlijk wel door, waarom je dit nu zo nodig aan mij moet vertellen?’)

Het kost tijd voordat de gedetineerde dat zelf ook doorheeft. Die tijd was er vooral in de gevangenis voor langgestraften. En daar is het, God zij dank, altijd gelukt. Menig gevangenisdirecteur kan erover meepraten hoe de veiligheid van zijn inrichting ermee gebaat was dat er in ieder geval één iemand was die zo’n beroepsgeheim heeft.

Dat neemt niet weg: als een gevangene echt een misdrijf van plan is te plegen – in de gevangenis of daarbuiten – hij het de geestelijke verzorger ook niet vertelt. Als hij begint te vertellen, is dat het begin van het ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel, al was het maar naar zichzelf. En dan is het de plicht, de uitdaging zou ik willen zeggen, voor de geestelijke verzorger daarmee iets te doen. Daar kan hij of zij zich niet aan onttrekken.

Geestelijk verzorgers doen hun creatieve en professionele best en geven daarmee invulling aan hun taak om de biechteling te doordringen van haar of zijn verantwoordelijkheid. En dat kon weleens het doel van de hele geestelijke verzorging zijn.

