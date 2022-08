Het bezoek van Pelosi aan Taiwan was riskant, maar nodig

De verhouding tussen de grootmachten VS, China en Rusland staat onder grote druk. Met haar bezoek aan Taiwan heeft Huis van Afgevaardigden-voorzitter Nancy Pelosi die druk niet verminderd. Maar haar bezoek heeft wel het bestaansrecht van democratische staten onderstreept, in een wereld waar die onder druk staan.

De komst van Pelosi deed de spanningen tussen Taiwan en grote buur China verder oplaaien. Peking ziet de eilandstaat als integraal onderdeel van China zelf. Die spanningen zijn er al decennia, maar krijgen extra aandacht in deze tijden, waarin een andere grootmacht (Rusland) een buurland binnenviel.

Natuurlijk was Pelosi’s bezoek niet gespeend van andere belangen dan het steunen van de Taiwanese democratie. Allereerst het belang van haar eigen partij, die spannende midterm-verkiezingen voor de boeg heeft. Ook al was partijgenoot en president Joe Biden helemaal niet enthousiast over Pelosi’s bezoek, binnenskamers zal hij misschien niet zo fel tegen zijn geweest. Het bezoek toont China dat met de VS ook niet te spotten valt, ook al steunen de VS het één-China-beleid waardoor ze geen volwaardige diplomatieke relaties met Taipei kunnen onderhouden.

Dan is er het economisch belang van Taiwan, als grote computerchipsproducent. Tekorten aan chips deden zich afgelopen tijd voelen, en hebben een ontwrichtende werking in landen die voor alles, van wasmachines tot militaire technologie, van dit soort chips afhankelijk zijn. Daarbij komt tot slot het geopolitieke belang van een officieuze bondgenoot in een regio waar China ook op zee steeds machtiger wordt, terwijl in diezelfde wateren Amerikaanse marineschepen en vliegtuigen permanent aanwezig zijn.

Zelden maakte China zo’n heisa om een bezoek

Pelosi’s bezoek heeft vooral onderstreept dat het niet China is dat kan bepalen wie zijn achtertuin bezoekt. De afgelopen decennia heeft een reeks westerse, vooral Amerikaanse politici Taiwan bezocht, maar zelden heeft China er zo’n heisa om gemaakt. Dat toont aan hoezeer de militaire en geopolitieke macht van China recentelijk is gegroeid, en met hoeveel geduld en min of meer ‘zachte’ dwang Peking deze macht uitbreidt. Kijk naar Hongkong, dat deze machtige hand van Peking sinds de overname steeds zwaarder voelde drukken.

Oekraïne is Taiwan niet, en Rusland China niet, maar de recente invasie van de Russen heeft de wereld wel getoond dat in de huidige multipolaire wereld voorheen ondenkbare stappen genomen kunnen worden. Pelosi heeft daarbij een eigen rode lijn getrokken, voor wat het waard is.