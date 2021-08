Het bezit van een privé-auto is in Nederland veel te vanzelfsprekend

In Trouw van 20 augustus roept een lezer alle gemotoriseerde weggebruikers op tot bezinning. Terecht. Desondanks rijdt hij zelf wél auto. Waarom? Bezinning gaat kennelijk vooral over de manier van autorijden (snelheid, soort motor), maar niet over de wenselijkheid van massaal privé autorijden.

Een veelgenoemde reden voor autorijden is tijdsbesparing. Klopt dat wel? Ja, reizen met openbaar vervoer of fiets duurt van deur tot deur vaak langer. Soms is een kortere reistijd cruciaal, maar over het algemeen is autorijden geen efficiënt gebruik van tijd. Alle aandacht gaat naar het rijden. In het ov kun je werken, lezen, slapen terwijl je – wat een luxe – vervoerd wórdt! En op de fiets gaan de noodzakelijke lichaamsbeweging en mobiliteit hand in hand.

Het openbaar vervoer is helemaal niet slecht

Ook noemen veel mensen het ‘slechte’ ov. Klopt dat wel? Wij woonden jaren in een Gronings dorp zonder treinstation en konden alles bereizen met ov en (vouw-)fiets. Ook in kleinere dorpen kun je met openbaar vervoer komen, eventueel in combinatie met een wandeling of een regiotaxi tegen ov-tarief. Ja, het duurt wat langer, maar het kán wel.

Dit alles illustreert dat ‘de’ auto een vanzelfsprekendheid is geworden in plaats van een luxe-artikel. De auto sluit aan bij het idee dat we het recht hebben om overal op elk gewenst tijdstip snel en met zo min mogelijk inspanning te komen. Is dat een recht? Paulus roept ons op tevreden te zijn met voedsel en kleren (1 Timotheüs 6, vers 8). Betekent dit in onze tijd ook onbeperkte mobiliteit?

De auto is vuil en duur

De auto heeft veel nadelen, voor anderen én voor de autobezitter zelf. Nadelen voor anderen, waaronder ook de aarde, zijn vervuiling door fijnstof, CO2-uitstoot, lawaai, beslag op de ruimte, vernietiging van het landschap, verkeersslachtoffers, én het opmaken van schaarse grondstoffen. Dit laatste is onrechtvaardig ten opzichte van armere landen en van toekomstige generaties. Voor de autobezitter is er, naast de inefficiënte tijdsbesteding, een financieel nadeel.

Een auto is een forse aanslag op het gezinsbudget; het Nibud berekent de maandelijkse kosten van een middenklasser op 668 euro. Een ov-abonnement voor het hele gezin kost minder en alternatieven voor de daluren zijn nog aanmerkelijk goedkoper. Denk ook aan gezondheidsrisico’s door minder beweging én door ongevallen (die ook de niet-autorijders treffen). Daarom mijn bezinningsvraag: Als de auto nu uitgevonden zou worden, zou je die dan, alles afwegend, voor privégebruik in Nederland aanschaffen?

