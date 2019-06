Het bestrijden van zinloze zorg begint al bij de jonge dokter

Onzinnige zorg moet verdwijnen, zeker. Maar waarom leveren wij ons als artsen bij het signaleren ervan over aan anderen? Aan beleidsmakers, hoogleraren, zorgverzekeraars en kwartiermakers. De beroepsgroep moet zelf de regie weer pakken. Zorgverbetering is geen kwestie van lijstjes opstellen met ‘dit wel/niet meer doen’. Verbeteren lukt alleen als die verbeterwens echt tussen de oren zit en begint dus al bij het opleiden van basisartsen én specialisten.

Vorige maand trapte hoogleraar Sjoerd Repping, kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij het Zorginstituut Nederland, enthousiast af met zijn kruistocht tegen zinloze zorg.

Bewezen ineffectief

Natuurlijk, ik vind het als arts ook van de zotte dat 5 tot 10 procent van de ziekenhuisbehandelingen bewezen ineffectief is. En dat voor de helft van de behandelingen onvoldoende wetenschappelijk bewijs is of ze meerwaarde hebben. Hier liggen dus zeker kansen ter verbetering.

Geef kandidaten met plannen om de zorg te verbeteren voorrang voor een opleidingsplek

Toch moest ik de getoonde strijdvaardigheid van het Zorginstituut even laten bezinken, want naar mijn mening valt of staat het succes van elke zorgverbetering vooral met de bereidheid van de artsen zelf. Dáárvoor moet tijdens de verdere planvorming juist meer aandacht komen, is mijn pleidooi. Want laten we eerlijk zijn. Er is weinig veranderd sinds de open brief uit 2011 – dat is bijna 10 jaar geleden – van hoogleraren Frans Helmerhorst en Rudi Westendorp aan toenmalig minister Schippers over de vele behandelingen die niet-bewezen effectief zijn.

Ik pleit dan ook voor het actief promoten van een omslag in denken. Want zorgverbetering is een mindset. Een andere manier van denken die door mij – en door Repping – al gesignaleerd wordt bij de nieuwe generatie zorgverleners. “Met hen moeten we een frontlinie creëren van mensen die ervoor willen gaan”, meldt Repping in een interview met de Volkskrant. Als we die gedreven jonge dokters dan nog weten te verbinden met de oudere generatie specialisten zijn we echt los, denk ik. Dan zorgen we ervoor dat zorgverbetering structureel tussen de oren komt.