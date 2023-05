Het bestoken van burgerdoelen is mensonterend, en je bevuilt jezelf als je zoiets doet

Sinds 24 februari 2022 sta ik bijna elke ochtend op met een snelle blik op het nieuws uit Oekraïne. Wat heeft het Russische leger de afgelopen nacht weer aangericht, op welke steden vielen de bommen, waar kwamen de drones terecht, hoeveel dood en verderf werd gezaaid in opdracht van Vladimir Poetin? Maar gisteren kwam daar een vraag bij: wat gebeurde er in Moskou, kwam ook daar het gevaar uit de lucht, hoe klein ook in vergelijking met wat de Oekraïense steden te verduren hebben?

Dat Moskou ook eens geraakt werd door drones bezorgde me in eerste instantie een gezonde scheut schadenfreude – niets menselijks is mij vreemd – maar dat werd snel afgewisseld door zorg. Vanaf het begin van het moorddadig optreden van de Russen, het neermaaien van burgers in Boetsja, het bombarderen van een kraamkliniek en kinderziekenhuis in Marioepol, heb ik de Oekraïners bewonderd om hun zelfbeheersing.

Kwaad met kwaad vergelden

De impuls om kwaad met kwaad te vergelden moet regelmatig zijn opgekomen, zowel op het niveau van de staat als dat van de individuele burger, maar op geen enkele Russische flat werden raketten afgevuurd, in geen enkel Russisch winkelcentrum gingen bommen af.

Die zelfbeheersing zal deels zijn ingegeven door strategische motieven; Oekraïne wil niet nog meer Russische vernietingskracht over zichzelf afroepen en moet ook rekening houden met zijn westerse bondgenoten, die Oekraïens grondgebied willen helpen verdedigen, maar niet op Russisch grondgebied willen aanvallen.

Maar bovenal zal de zelfbeheersing een morele component hebben; het moedwillig bestoken van burgerdoelen is mensonterend, het behoort tot de categorie oorlogsmisdaden, je bevuilt jezelf als je zoiets doet. Het gebeurt in alle oorlogen, dat is waar, maar het is verboden volgens de Conventies van Genève, die door 196 landen zijn ondertekend - alle landen van de wereld.

Dat er schurkenstaten bestaan voor wie de eigen handtekening net zo weinig betekent als andermans leven, is helaas geen verrassing, en Rusland is er een van. Spannender, in moreel opzicht, is de vraag hoe landen die het internationale recht willen respecteren omgaan met hun eigen ontsporingen in tijden van oorlog. Wat als een ‘goede’ partij, een land dat een terechte strijd voert, slechte dingen doet? Historisch gezien speelt dit heel pregnant bij de geallieerde bombardementen op Duitse en Japanse steden - en nee, lieve twitteraars, ik vergelijk die volstrekt niet met de drones op Moskou, het gaat me om de (on)mogelijkheid van moraliteit bij oorlogsvoering.

De horror van de oorlog

“Ik ben helemaal voor het bombarderen van de arbeiderswijken van Duitse steden”, schreef een Brits parlementslid in 1942. “Ik geloof in het ‘doden in de naam van de Heer’, want ik geloof dat je de horror van de oorlog nooit duidelijk kunt maken aan de Duitse bevolking totdat ze op deze wijze beproefd wordt.” Deze manier van denken komt erop neer, zo schreef de historicus Charles Maier in een Rode Kruis-publicatie, dat ‘een geallieerde overwinning precies die middelen zou rechtvaardigen die we veroordelen wanneer ze worden ingezet door de Asmogendheden’ (Duitsland, Italië, Japan).

Ik hoop op vrede voor Oekraïne en ik denk dat daarvoor nodig is dat de Russen worden teruggedreven tot de erkende grens van 1991, toen Oekraïne onafhankelijk werd. Ik hoop ook dat Oekraïne zijn zelfbeheersing blijft opbrengen, dat is in zichzelf al een niet geringe overwinning.