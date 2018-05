Het besluit van de Italiaanse president wringt

Daarmee blokkeerde hij een regering die louter uit populisten bestond van de rechtse partijen Lega en de Vijfsterrenbeweging. Een anti-Europese coalitie die ongekend veel geld wilde uitgeven aan onder meer uitkeringen en pensioenen en daardoor de al enorme staatsschuld van Italië nog verder zou verhogen, tot grote bezorgdheid van de financiële markten en de Europese Unie.

Vanuit dit perspectief kan Europa even opgelucht ademhalen. De beoogde overgangsregering onder leiding van de voormalige IMF-bankier Carlo Cottarelli zal niets anders doen dan op de centen passen en nieuwe verkiezingen voorbereiden. Want zijn regering zal waarschijnlijk onmiddellijk worden weggestemd door de meerderheid in het parlement van onder anderen Lega en de Vijfsterrenbeweging.

Het is treurig dat Italië er al decennia niet in slaagt om tot een stabiel re­ge­rings­be­stel te komen

Toch kan het effect van het presidentiële besluit een nog grotere aanhang voor beide populistische partijen betekenen. Een meerderheid van het electoraat koos tegen het politieke, economische en financiële establishment van Italië. Een ontwikkeling die al jaren geleden werd ingezet en niets duidt er op dat het daarmee bij nieuwe verkiezingen zou leiden tot een andere uitslag. Treurig is wel dat Italië al decennia niet in staat lijkt te zijn te komen tot een stabiel regeringsbestel. De beoogde premier, Guiseppe Conte, heeft niet eens het pluche gehaald.

Constitutioneel had de president het recht aan zijn zijde, omdat naar zijn opvatting de belangen van Italië niet gediend zouden zijn met een mogelijk vertrek uit de euro. Deze vrees is gezien de positie van Italië in de EU en in de eurozone alleszins begrijpelijk. Een vertrek zou de eurozone, de EU én Italië in een ongekende crisis storten en zelfs tot het uiteenvallen van het land kunnen leiden. De vraag is wel of beide partijen niet met een andere kandidaat op de proppen hadden kunnen komen die wel de goedkeuring van de president kon wegdragen. Lega en de Vijfsterrenbeweging meenden echter principieel dat de president hun kandidaat niet mocht weigeren. In die zin wringt het besluit van de president, omdat beide partijen kunnen bogen op een ruim mandaat van de kiezer.

Zowel de president als de beoogde coalitie denkt de belangen te dienen van de Italiaanse burgers. Gelukkig heeft de president ook de belangen van Europa meegewogen in zijn besluit, maar niet valt uit te sluiten dat daardoor Italië over een paar maanden opnieuw in een impasse terechtkomt en dat dit nog ongunstiger voor Europa zal uitpakken.

