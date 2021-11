Het besluit over een wereldwijde belastingnorm is nog geen revolutie, maar wel een begin

Het glas is nog steeds voor de helft leeg, maar er is een begin gemaakt met vullen. In de aanloop naar de grote klimaattop in Glasgow namen de twintig meest invloedrijke landen in de wereld, de G20, een besluit over een minimumbelastingtarief voor multinationals. Die internationaal opererende bedrijven moeten minstens 15 procent vennootschapsbelasting gaan betalen, een percentage waar ze nu geregeld onder blijven.

Er zijn tal van redenen om te wijzen op de nog lege helft van het glas. Zo hebben veel landen al een hoger tarief dan die 15 procent. In Nederland is dat bijvoorbeeld 25 procent. Dat er nu een veel lager bodemtarief komt, vinden veel non-gouvernementele organisaties dan ook teleurstellend. Daarnaast moet nog blijken of alle landen de afspraak ook door hun parlementen goedgekeurd krijgen, en of het tarief in 2023 echt kan ingaan. In sommige landen, zoals in de VS, kan dat nog behoorlijk lastig worden.

Pakistan en Nigeria ontbreken nog

Er zijn meer problemen. Zo doen bepaald nog niet alle landen mee met het minimumtarief. De afspraken zijn voorbereid in Oeso-verband, de organisatie voor economische samenwerking in de wereld, en 136 van de 196 landen hebben zich nu bij het minimumtarief aangesloten, maar sommige sectoren zijn uitgesloten, en landen als Pakistan en Nigeria ontbreken nog op de lijst, net als veel belastingparadijzen.

Andere tegenstanders van zo’n tarief staan wel op de lijst ondertekenaars, zoals Ierland, dat juist concurreerde met een lager tarief dan die 15 procent om multinationals binnen te halen. Geregeld blijkt uit onderzoeken hoe multinationals hun bedrijfsstructuren via juist dat soort landen benutten om de belastingafdracht te drukken.

De machtige technologiesector

Het G20-besluit, de volle helft van het glas, vermindert de concurrentie tussen landen bij het binnenhalen van bedrijven. Ook wordt hiermee wereldwijd expliciet gemaakt dat bedrijven een reëel aandeel moeten leveren in belastingafdracht. De Oeso denkt dat er nu zeker 150 miljard dollar aan extra belastinginkomsten de staatskassen in zal stromen. Dat is nog geen financiële revolutie, maar wel een begin.

Belastingontwijking door grote bedrijven is alleen wereldwijd aan te pakken, en er zullen nog tal van gaten moeten worden gedicht, ook van constructies die bijvoorbeeld via Nederland lopen. Daarnaast moeten er dringend goede oplossingen komen voor de wereldwijd opererende en machtige technologiesector. Het zou erg helpen als ieder bedrijf zelf openbaar moet maken hoeveel het omzet per land, wat daarover de winst is en hoeveel belasting daarover in dat land wordt betaald.

Er moeten, kortom, nog heel veel toppen van de Oeso en de G20 aan dit thema worden gewijd.