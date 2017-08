Het Belang van vakdidactiek is chronisch onderschat

De algemene didactiek gaat over het hoe en wat van het leren van leerlingen en studenten in het algemeen. De vakkennis is - zoals het woord al zegt - de inhoudelijke kennis van een vak. Om een vergelijking te maken; wil je leren koken, dan heb je kennis nodig van de producten die je gebruikt. Eiwit bijvoorbeeld, is wat anders dan slagroom. Dat is de vakkennis.

Ook heb je kennis nodig van technieken en instrumenten, bijvoorbeeld een klopper om zowel die slagroom als het ei te kloppen. Dat is de algemene didactiek of onderwijskunde.

Het verschil tussen een ei of slagroom kloppen is essentieel. Die kennis verzorgt de vakdidacticus

De vakdidactiek ten slotte, beschrijft dan het essentiële verschil tussen het kloppen van een ei (lekker doorkloppen tot pieken) en het kloppen van slagroom (als je dat te lang doet krijg je boter).

Vakdidacticus Zo geldt ook in het onderwijs dat zowel kennis nodig is van het vak, als ook van de algemene doceer- en instructietechnieken. Maar dat daarnaast de jonge docent ook de vakdidactiek leert over hoe je voor elk onderwerp apart die doceer- en instructietechnieken kunt toepassen. Een techniek die bij het ene onderwerp goed werkt, kan bij het andere onderwerp juist heel fout uitpakken. Dat leert niet de algemene didactiek; dat is het domein van de vakdidacticus. Voor het vak van vakdidacticus bestaat geen aparte opleiding; vaak is het een academisch opgeleide vakdocent met vele jaren ervaring op een middelbare school, die daarnaast door een promotie, boekenschrijven en andere activiteiten, zijn vakdidactische kennis op het niveau van een vakdidactiekdocent heeft gebracht. Het spijtige is dat de laatste decennia juist die vakdidacticus uit het zicht raakt. Op de universiteiten is het aantal vakdidactici gereduceerd met de helft tot driekwart. Terwijl juist die vakdidactici door studenten vaak worden gewaardeerd om hun praktische, vakdidactische kennis. Daarnaast vervult de vakdidacticus de rol van bruggenbouwer tussen het vak dat de student wil leren en de didactiek/onderwijskunde. De culturele verschillen hiertussen zijn vaak zo groot dat een kenner van beide nodig is om te helpen de lacune in de beperkte tijd van de lerarenopleiding op te vullen.

