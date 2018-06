Het belang van de rechtsstaat kan het best worden onderwezen in het vak geschiedenis

In zijn reactie op het voorstel van minister Slob om in het onderwijs apart aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, beweert Allan Varkevisser dat er al genoeg aan deze vorming wordt gedaan en dat burgers voldoende betrokken zijn. Je kunt stellen dat er inderdaad op veel fronten voldoende betrokkenheid is, maar in veel gevallen ontbreekt kennis van de democratie en de rechtsstaat en veel meningen onder burgers zijn geen aanwinst voor de rechtsstaat.

Kort geleden schreef Henri Beunders over de toenemende nadruk op vergelding in de publieke opinie: steeds meer mensen zijn vóór harder en langer straffen. Mijn jarenlange ervaring als docent sociologie in het hbo-onderwijs sluit hierbij aan. Proportionaliteit van straf, de beperkingen van het strafrecht als laatste remedie, tbs als resocialisatie-instrument in plaats van een middel om mensen zo lang mogelijk op te sluiten, de taak van de advocatuur, de scheiding der machten en meer van dergelijke onderwerpen waren aan veel oud-havo-leerlingen voorbijgegaan.

Woede

Mijn mening is dat enkele lessen in burgerschapsvorming hier niet veel verandering in zullen brengen. De openbare woede die wordt opgeroepen door publieksacties, met name in de sociale media, is moeilijk te bestrijden. Zoals Aristoteles in zijn ‘Ethica’ al beweerde: een samenleving waar woede heerst en die niet is bedaard, is niet in staat tot inleving.

Het belang van de rechtsstaat – en de verzorgingsstaat als belangrijke aanvulling daarop in termen van bestaanszekerheid en scholing als alternatief voor streng straffen – kan het best worden onderwezen in het vak geschiedenis. Helaas is daar veel te veel op bezuinigd. De strijd van historische figuren voor democratie en de rechtsstaat, hun argumenten en hun tegenwerking, in de context van grote historische gebeurtenissen, kan zichtbaar maken hoe belangrijk het is wat we bereikt hebben en hoe noodzakelijk het is dit erfgoed te koesteren.

Misschien is het mogelijk dit onderwijs, omwille van de inleving in historische figuren, te beginnen met delen uit ‘Angst en vrijheid. Hoe de Tweede Wereldoorlog ons voorgoed veranderde’, het laatste boek van de historicus Keith Lowe over de strijd van veel gewone mensen voor een democratische wereldorde na de verwoestingen en trauma’s van de Tweede Wereldoorlog.