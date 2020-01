Het bekende patroon van de beschuldiging en de ontkenning

Voor de nabestaanden van de Nederlandse slachtoffers van vlucht MH17 zijn het ongetwijfeld moeilijke dagen. Dagen waarin het drama dat bijna zes jaar geleden hun leven omwoelde, plotseling weer opspeelt. Letters en cijfers zijn anders, maar de leugens en het leed komen wel in de buurt: evenals vlucht MH17 in 2014 lijkt Vlucht 752 uit Teheran door een raket te zijn neergehaald.

Het Westen beschuldigt, Iran ontkent. Een bekend patroon. In 1988 duurde het enkele dagen eer de Amerikanen hun vergissing erkenden: hun schip had per ongeluk een Iraans lijnvliegtuig neergehaald. Er vielen 290 slachtoffers. In 1983 werd een vliegtuig van Korean Air met 269 passagiers door de Sovjet-Unie ook per vergissing neergehaald. Vijf dagen hadden de Russen nodig om, onder internationale druk, hun verantwoordelijkheid te erkennen. In oktober 2001 werd een Toepolev met 76 passagiers door een Oekraïense raket getroffen. Hier moest de wereld een week wachten eer Oekraïne de vergissing erkende.

Maar het kan nog erger. In 1968 verdween een Caravelle in zee die tussen Corsica en Nice vloog. Een technisch mankement, beweerden toen de Franse autoriteiten. Maar in de loop der jaren kwamen steeds meer aanwijzingen dat het Franse leger, dat schietoefeningen in die week hield, mogelijk verantwoordelijk was voor de 95 slachtoffers. Al 51 jaar strijden de nabestaanden om de waarheid boven tafel te krijgen. Pas enkele maanden terug vroeg president Macron om geheime militaire documenten vrij te geven. Men wacht nu af.

Dat een raket het Oekraïense vliegtuig trof, is (nog) niet bewezen. Voorlopig verkeert Teheran nog in de ontkenningfase.

Als de hypothese van een ‘vergissing’ juist is, moeten enkele conclusies getrokken worden. De 176 doden moeten worden gezien als indirecte slachtoffers van de escalatie tussen de VS en Iran. Trump gaf eerst opdracht tot het elimineren van nummer 2 van het Iraanse regime Qassem Soleimani. Daarop viel Iran Amerikaanse vliegbases in Irak aan. Omdat Trump beloofde 52 Iraanse doelen te bombarderen in geval van Iraanse vergelding, moet Iran in hoogste staat van paraatheid hebben verkeerd. Het kan dan zo zijn dat door hoge druk en incompetentie Teheran het Oekraïense vliegtuig met een Amerikaans vliegobject heeft verward.

De VS en Trump zijn indirect medeverantwoordelijk voor deze ramp

Toch kunnen de VS en Trump niet vrijuit gaan. Ze zijn indirect medeverantwoordelijk voor deze ramp. Iran is dan direct verantwoordelijk voor de dood van 176 personen ‘per vergissing’ maar ook schuldig aan aperte leugens en manipulatie. Door de brokstukken onmiddellijk op te ruimen en te weigeren de zwarte doos af te geven, bijvoorbeeld. Hiermee pleegden ze willens en wetens een nieuwe misdaad.

De islamitische republiek is een verdorven regime dat sinds 1979 het virus van het islamisme heeft verspreid. Een regime dat geweld propageert en zijn eigen volk onderdrukt. De jongste manipulaties van dit kwaadaardige regime moeten de internationale gemeenschap eindelijk dwingen tot het volledig isoleren van terreurstaat Iran.

