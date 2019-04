Het beeld dat Pierre Valkering van de katholieke kerk schetst, klopt allang niet meer

Pierre Valkering zal zich ongetwijfeld opgelucht voelen nu hij een einde heeft gemaakt aan zijn Jekyll-and-Hyde-achtig bestaan. Dat moet een vreselijke strijd zijn geweest voor deze priester die nu precies vier jaar geleden in een waardige paasviering mijn zoontje van toen 5 jaar oud doopte.

Tot zover kan ik meegaan met de degenen die hem sterkte wensen, zoals de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dat direct deed na zijn geruchtmakende coming-out, niet zozeer als homo maar vooral als liefhebber van porno, darkrooms, homosauna’s en vluchtige seksuele contacten in de buitenlucht.

Valkerings ontboezeming over zijn seksuele handel en wandel is tegelijk ook een aanklacht tegen de veronderstelde benauwde seksuele moraal van de rooms-katholiek kerk. Zijn verhaal lijkt daarmee op een verlaat ’68-vertoog waarin de persoonlijke seksuele bevrijding tegelijk ook een maatschappelijk belang zou dienen. Mogelijk dat Halsema daarom zo snel was met haar steunbetuigingen.

Frustratie Valkering vergelijkt de rooms-katholieke kerk met een dwangburcht, waarin slachtoffers worden gemaakt, waar hij er een van is. En dat allemaal door een repressieve seksuele moraal, die onvermijdelijk leidt tot frustratie en vervolgens tot perversie – bij (vooral homoseksuele) kerkgangers en bij geestelijken. Moeten we Valkering volgen als bevrijder uit dit ‘slavenhuis’? Bernard Zweers wijst er al op dat Valkering nu weliswaar uit de kast komt, maar toch 25 jaar de boel bedrogen heeft. Inderdaad: dat Pierre Valkering homo is, schokt mij niet. En als hij, na enige introspectie, was uitgetreden vanwege zijn moeite met het celibaat, had ik hem zeker gewaardeerd. Maar wat moet ik nu tegen mijn zoontje zeggen: die priester, die jij zo aardig vindt, heeft de boel 25 jaar lang voorgelogen? Valkerings verdediging/aanval is een mooi staaltje van de omkering van het vertoog, waarin de beul slachtoffer wordt. Hier maakt hij toch misbruik van een onjuist en achterhaald beeld, dat graag door papenhaters wordt neergezet. Dat de officiële katholieke seksuele moraal geen libertijnse is, mag evident zijn. Maar behalve dat de (seksuele) katholieke moraal niet wettisch moet worden opgevat, maar een streven is (vandaar de kracht van de vergeving), is de voorstelling van een dwangbuis absurd.

