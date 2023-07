Het beboeten van een blote ‘vrouwelijke’ borst is discriminerend

De ene borst mag getoond worden, de andere niet. Dat is discriminatie en gebaseerd op een achterhaald idee van gender, stelt Emma Köhler, masterstudent sociologie. Daarbij is het ook nog eens juridisch volstrekt onuitvoerbaar.

Juni stond in teken van Pride. Steden kleurden alle kleuren van de regenboog om gelijkheid, acceptatie en solidariteit te bevorderen en gender­expressie aan te moedigen. Vlak voor de Pride werd weer duidelijk dat die gelijkheid niet voor iedereen geldt. Sterker nog: personen die als vrouw gezien worden riskeren een boete.

In mei werd een vrouw veroordeeld voor ‘schennispleging van eerbaarheid op openbare plaats’, voor het met ontbloot bovenlichaam rondlopen in een winkelcentrum in Capelle aan den IJssel. Vanwege haar psychische staat is haar geen straf opgelegd. Geen shirt dragen in een winkelcentrum is ongebruikelijk, maar tegelijkertijd is het vrij ondenkbaar dat een man hiervoor strafrechtelijk vervolgd wordt. De advocaat van deze vrouw noemde dit, terecht, ­discriminatie op gender. Als reactie hierop zei de politierechter: “De norm is nog niet zo uitgekristalliseerd dat de bovenlijven van mannen en vrouwen gelijk moeten worden gesteld”.

Gelijke behandeling

Het is schandelijk dat een norm, niet eens door iedereen gedeeld, zwaarder weegt dan ons grondrecht op gelijke behandeling. De uitspraak gaat recht in tegen de Algemene wet van gelijke behandeling, die mensen moet beschermen tegen discriminatie op basis van onder andere gender­identiteit en genderexpressie. Het zou ondenkbaar moeten zijn dat een ‘niet uitgekristalliseerde norm’ genoeg is om dat recht in te perken.

Laten we inzoomen op de norm waarover het gaat: de achterhaalde en discriminerende gedachte waarbij de ‘vrouwelijke’ borst als seksueel wordt beschouwd, waardoor blootstelling als aanstootgevend wordt bestempeld. In realiteit vertonen borsten bij mensen praktisch dezelfde kenmerken: een tepel, wat meer of minder vetweefsel en eventueel de mogelijkheid om borstvoeding te geven. Het verhullen van het ene ­bovenlichaam en het ruimte geven aan het andere is niet gebaseerd op een essentieel fysiek verschil, maar op decennialange ongelijkheid waar een ‘man’ meer vrijheden geniet dan een ‘vrouw’ en een achterhaald binair concept van gender.

Vanaf welke cupmaat riskeer je een boete?

En verder, hoe kunnen we handhaven dat alleen ‘mannelijke’ bovenlichamen getoond worden? Wanneer is een bovenlichaam te ‘vrouwelijk’? Hoe kan een rechter dit onderscheid maken terwijl juridisch terecht is vastgelegd dat er meer dan twee genders bestaan? Hoe kan er rechts­zekerheid zijn als een grens tussen mannelijk en vrouwelijk wordt getrokken maar onduidelijk is waar die grens ligt en wie de grens bepaalt?

Wat betekent deze juridische ­onzekerheid bijvoorbeeld voor een zwembad? Moet iedereen die zonder bikinitop zwemt als man identificeerbaar zijn? Dan wordt een bezoeker afhankelijk gesteld van de inschatting van omstanders of deze persoon hiervoor ‘mannelijk’ genoeg is. Maar welke maatstaf wordt daarvoor gebruikt? Vanaf welke cupmaat is een ontbloot bovenlichaam schennispleging en riskeer je een boete? Krampachtig onderscheid proberen te maken is dus niet alleen discriminerend, maar ook juridisch onduidelijk en daarom onuitvoerbaar.

Meer dan ‘man’ en ‘vrouw’

Nederland is dit jaar opnieuw gezakt op de Europese lijst voor lhbti-rechten. Als je deze rechterlijke uitspraak hoort, dan snap je waarom. Dus ja, wapper met die Pride-vlaggen. Maar kijk ook kritisch naar de positie en juridische bescherming van lhbti+-­personen, naar gelijkheid tussen alle personen, ongeacht gender. Dat alle mensen in Nederland gelijk zijn, én dat er meer is dan ‘man’ en ‘vrouw’ is verankerd in de wet. Ik roep de rechterlijke macht op deze in de wet ­verankerde zekerheden leidend te maken en niet terug te vallen op een ouderwetse, discriminerende norm, die onzekerheid en ongelijkheid ­creëert.

