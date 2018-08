Het bannen van Alex Jones is een hypocriete actie van sociale media

Sociale media staan onder toenemende maatschappelijke druk om iets te doen aan de opruiende, haatdragende en 'valse' berichten die ze helpen verspreiden. Na hun betrokkenheid bij (het doen kantelen van?) de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en het brexit-referendum, kunnen sociale-mediaplatforms zich niet langer verbergen achter het valse verhaal dat ze neutrale informatiezenders zijn die enkel mensen de berichten bezorgen die ze willen lezen.

En toch zijn significante concrete acties van deze tech-reuzen lang uitgebleven. Tot Facebook, YouTube, Spotify en nu ook Twitter Apple volgden om Alex Jones, een veel gehate militante rechtse complotdenker, te verbannen. De gedeelde legitimering was dat hij herhaaldelijk hun gebruikersbeleid schond door aan te zetten tot haat en geweld.

De algoritmes van sociale media zijn ontworpen om extreme inhoud te stimuleren

Nu is het natuurlijk goed dat deze media eindelijk verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die ze helpen verspreiden. Gezien de enorme politieke en maatschappelijke consequenties van hun praktijken is het goed dat deze platforms iets doen aan hun rol bij het aanwakkeren van culturele tegenstellingen en het doen kantelen van belangrijke verkiezingen. Ik vraag me echter ernstig af of dit nu de juiste weg is. Om verwarring tegen te gaan: ik ben geen fan van Alex Jones, noch van zijn ideeën. Maar dit verbod is oneerlijk, hypocriet en niet effectief.