Het Azov-bataljon is moeilijk voor wie Oekraïne wil steunen

Wat te doen als zich binnen het Oekraïense leger, dat een zeer gerechtvaardigde strijd levert tegen de Russen, een bataljon bevindt met een uiterst bedenkelijke reputatie? De Pools-Joodse columnist Konstanty Gebert wilde dit Azov-bataljon kwalificeren als ‘neo-nazistisch’, maar zijn krant – de Gazeta Wyborcza – verlangde dat hij dat zou afzwakken naar ‘extreem-rechts’. Daarop nam Gebert zijn ontslag, wat internationaal door verschillende Joodse media werd opgepikt.

Ik schrok een beetje van dat bericht, in de eerste plaats omdat ik Gebert een paar keer heb ontmoet in mijn jaren als Oost-Europa-correspondent, maar ook omdat hij er blijkbaar zo op gebrand is de term neo-nazi te gebruiken.

Zie de proporties

Vanwege de nietsontziende oorlog die Rusland onder het mom van ‘denazificatie’ tegen Oekraïne voert, vormt het bestaan van Azov een moeilijk te verteren feit voor wie Oekraïne wil steunen, terwijl Poetin-liefhebbers zich er juist aan vastklampen om het gelijk van Moskou te staven. Mij lijkt het belangrijk niet te ontkennen dat er een probleem is en tegelijkertijd de proporties ervan te zien. De werkelijkheid barst van de botsende elementen, dat is nu eenmaal zo, het is de kunst wat het zwaarst is ook het zwaarst te laten wegen.

Het is waar dat de Azov-bataljon wortelt in radicaal-nationalistisch denken en dat sommige van deze strijders symbolen dragen als de Zwarte Zon en de Wolfsangel, beide afkomstig uit het nationaal-socialisme. Daarbij gaat het om ongeveer 15 procent van de naar schatting 2800 manschappen, aldus de Oekraïense politieke wetenschapper Ivan Gomza in een artikel dat verscheen op de nieuwssite ‘Raam op Rusland’.

Pogingen om van Azov, dat een belangrijke rol speelde bij de Maidan-revolutie van 2014, een politieke partij te maken zijn mislukt, kiezers lieten de beweging massaal links liggen. Als militaire eenheid heeft Azov wel zijn betekenis, met name in Marioepol, maar de aanwezigheid van enkele honderden extreem-rechtse figuren in hun gelederen – ik kan niet beoordelen of het neo-nazi’s zijn – zegt niets over het leger als zodanig, laat staan over Oekraïne als nationale staat.

Verwerking van het verleden

De historicus Timothy Snyder, auteur van het boek Bloedlanden, heeft erop gewezen dat de verwerking van het fascisme in Zuid-, Midden- en West-Europa plaatsvond na de Tweede Wereldoorlog, en wel onder de paraplu van de Amerikaanse bemoeienis en welvaart. Oost-Europese landen als Oekraïne kregen na de Duitse bezetting een nieuwe bezetting op hun dak, ditmaal van de Sovjets. Je zou kunnen zeggen dat zij pas nu, bij het ontwikkelen van een onafhankelijke identiteit, toekomen aan eenzelfde verwerking van het eigen verleden, inclusief de fascistische aspecten daarvan.

Maar Rusland, zelf in de waan een uitverkoren natie te zijn, staat Oekraïne deze ontwikkeling niet toe; het is voor Zelenski en de zijnen nu vechten om het blote bestaan. Snyder wees deze week op de christelijk-fascistische bronnen van Poetins agressie, waarbij Rusland geroepen is Oekraïne te redden van zichzelf, hoeveel bloed het ook kost: “Russen kunnen zich gedragen als fascisten, terwijl ze anderen ‘fascisten’ noemen”.

Daar ligt de oorzaak van deze oorlog, niet bij Azov.