Het antwoord van links op 9/11 was grof gezegd ‘eigen schuld, dikke bult’

Maar zijn deze waarden links of universeel? Je kunt ze in ieder geval met gemak naar de originele matrijs terugleiden en dat is de Franse revolutie met zijn befaamde ‘liberté, égalité, fraternité’. Maar was de Franse revolutie met haar terreur, massa-executies, genocide in de katholieke Vendée, priestermoorden en schijnprocessen wel echt links of misschien toch extreemrechts, met caudillo Robespierre aan het hoofd? Hoe dan ook, deze universele waarden werden in later tijden eerst door ‘historisch links’ gekaapt, dat wil zeggen door Stalin, Castro, Pol Pot en Mao, om miljoenen slachtoffers verder te worden verlaten.

Maar toegegeven: modieus links, dat bij de misdaden van het bovengenoemde kwartet zo slim en zo lang had weggekeken, begon zich vanaf de jaren zestig een nieuwe maagdelijkheid aan te meten met deze herontdekte waarden.

Zodoende liet links die universele waarden nonchalant vallen. Je hoefde slechts te bukken om ze op te rapen

Het ging goed tot een jaar of zeventien geleden. Op 11 september 2001 vlogen de vliegtuigen van de geperverteerde islam de Twin Towers binnen. Het antwoord van links was grof gezegd ‘eigen schuld, dikke bult’. En verder dan dat het in Manhattan ‘naar barbecue ruikt’ kwam de hoge priester van linkse correctheid Arnon Grunberg niet.

Ter linkerzijde werd onderstreept dat de verworpenen der aarde (onderdrukte moslims) die arrogante heersers (kapitalistische Amerikanen) in New York een koekje van eigen deeg hadden gegeven. Wie toen op het gevaar van de islam wees, op de ongelijkheid van mannen en vrouwen, op discriminatie van homo’s of gebrek aan vrijheid van meningsuiting binnen die religie, werd voor rechtspopulist of racist uitgemaakt.

Zodoende liet links die universele waarden nonchalant vallen. Je hoefde slechts te bukken om ze op te rapen. Ayaan Hirsi Ali verliet de linkse PvdA voor de rechtse VVD. En twee gebruikers van het vrije woord, de rechtse columnisten Fortuyn en Van Gogh, werden binnen enkele jaren door een linkse Gutmensch (Volkert) en een islamist (Mo B.) vermoord. Weer even later werd de rechtse cartoonist Nekschot door een legertje agenten van zijn bed gelicht.

En al die tijd keek gefrustreerd links hoe rechtse koene ridders om hun mening werden beveiligd en rechtse martelaren vermoord omwille van die mooie universele kroonjuwelen die links had gedumpt. Dan moet je jaren later niet om die verloren ‘waarden’ gaan janken, ze waren kennelijk niet in goede handen bij links.

En nog wat: anders dan Halsema schreef, heeft Bolkestein nooit gezegd ‘Wim heeft Pim gebaard’. Dit gebeurde op zaterdag 2 maart 2002 in het stuk dat Paul Scheffer schreef voor NRC. Uren daarvoor was mijn stuk in Trouw verschenen waar stond: ‘Wim heeft Pim gecreëerd.’ Ken je klassieken, Femke.

