Het anti-Rutte-momentum van Kaag is nu echt wel voorbij

Dochterlief heeft iets weg van de gemiddelde D66-kiezer: modern, dynamisch in haar professionele leven, liberaal in haar gedachten hoewel gelovig, maar dan op een ingetogen manier. Ze stemt volgens mij vanaf haar eerste kiezersjaren op de Democraten 66.

Nieuwsgierig vroeg ik haar gisteren wat ze van de huidige politieke ­situatie vond. Ze bevestigde dat ze op 17 maart opnieuw op D66 had gestemd, door het hokje bij de naam van Sigrid Kaag rood te kleuren. Maar ze antwoordde ook dat haar belangstelling voor politiek de laatste tijd tanende was. Ze gebruikte daarvoor een woord dat ik niet eerder uit haar mond had opgetekend: ‘poppenkast’.

Na de formatieperikelen over dit nog steeds onvindbare kabinet, zou dit best een woord kunnen zijn dat momenteel in vele Nederlandse huiskamers resoneert. Verrassender is dat het deze keer D66 is die in de spotlights van het poppenspel ­acteert. Deze partij is traditioneel meer met verbinden en consensus zoeken bezig dan met crisissfeer veroorzaken, blokkades opwerpen en polariseren. Maar juist de HJ Schoo-lezing van partijleider Sigrid Kaag, uitgerekend één dag voor een ingewikkeld debat over de mislukte formatie, heeft voor een flinke polarisatie gezorgd.

Dat polarisatie de formatie bemoeilijkt, klinkt als een eufemisme

Zoals bekend haalde Kaag in haar lezing hard uit naar haar formatiepartner en premier Mark Rutte, weliswaar zonder hem bij naam te noemen. Dat polarisatie de formatie bemoeilijkt en dat het landsbelang hier niet echt mee is gediend, klinkt als een eufemisme. Zou het partijbelang dan de motor zijn achter de strategie van minister Kaag, gekoppeld aan een verkeerde inschatting van het eigenbelang?

Nu al sijpelen enkele signalen uit de partij die onbegrip voor de onverwachte uithaal van Kaag blootleggen. Zo schreef gisteren NRC dat de persoonlijke aanval op Rutte ‘verbazing opriep in Den Haag’, ook bij partijgenoten “van wie sommigen de tekst prettig assertief vonden maar anderen on-D66-achtig hard”.

Bob van den Bos, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer en Europees Parlement voor D66 tussen 1986 en 2004, ging veel verder in zijn ingezonden brief die de Volkskrant gisteren publiceerde. Hij hekelde de houding van zijn partij­leider, die volgens hem ‘zakte voor de test van doortastende morele leider’. Hij vond het ‘hoogmoedig en onverstandig’ van Kaag om tijdens een moeilijke formatie ‘de minister-president persoonlijk aan te vallen op zijn vakmanschap’. Zijn conclusie? “Als dit de nieuwe politieke cultuur moet zijn, geef mij de oude dan maar.”

Hoeveel D66-elementen zitten er dan in het DNA van een politica die pas op 1 januari 2017 (opnieuw?) lid werd van haar huidige partij? Kaag voerde een succesvolle campagne en werd door velen al als eerste vrouwelijk Nederlandse premier gezien. Sneller zelfs dan gedacht, maar daarvoor had Rutte plaats moeten maken, wat met de motie van wantrouwen in april bijna lukte. Kaag moet nu alleen beseffen dat haar anti-Rutte-momentum voorbij is en dat geen enkele lezing de gemiste kans van de door haar niet gesteunde motie zal kunnen vervangen.