Het annus horribilis 2030: het jaar van stikstof, de bouw van 900.000 woningen én rekeningrijden

Terwijl we onze hoofden met stikstofgedachten vullen en onze monden met verhitte stikstofdiscussies (Sire!), vergeten we bijna dat we in CO2-walmen dreigen om te komen. Althans, als we willen geloven dat de uitstoot van broeikasgassen de moeder van alle klimaatsveranderingen is. Voor de meest onverschilligen onder ons stond gisteren een verontrustend bericht onderaan pagina vijf van Trouw: ‘Meer files dan vóór corona.’

Eindelijk een sector waar niet het vaderlandse boerenbedrijf bovenaan prijkt. In Nederland wordt 18 procent van de broeikasgassen door het verkeer veroorzaakt (industrie 32 procent en landbouw 16 procent, cijfers uit 2021). Volgens het ANP-bericht nemen de files met tien procent toe sinds 2019 en in die vier jaar zijn er 470.000 auto’s bijgekomen. Bijna een half miljoen erbij dus, waarmee het totaal personenauto’s in Nederland het duizelingwekkende aantal van 9 miljoen benadert. Niet primair de stikstof maar de teer van nieuwe aan te leggen wegen zal straks Nederland verstikken. Hoeveel teerdeposities kan dit land aan?

Gelukkig belooft deze regering deze zomer met een plan te komen om rekeningrijden in te voeren. Rekeningrijden! Die fata morgana waarbij je alleen per gereden kilometer belasting betaalt. Mijn hoofd duizelt en mijn evenwicht wordt verstoord: al 34 jaar hoor ik over die witte raaf, dit schaap met vijf poten zonder hem maar een seconde te hebben waargenomen. Als mijn herinneringen mij niet in de steek laten, was het Neelie Kroes die als minister van verkeer en waterstaat al in 1989 voor rekeningrijden pleitte. De minister werd door haar eigen VVD met de nek aangekeken en, in hetzelfde jaar, viel de regering-Lubbers II.

Het duurde vijf jaar (het aantal personenauto’s bedroeg in dat jaar 1995 net 5,5 miljoen), eer dat premier Wim Kok (PvdA) op het idee terugkwam: “Het staat nu al zó vast op de weg dat rekeningrijden onvermijdelijk is.” Die naïeve Kok had geen rekening gehouden met zijn VVD-minister van verkeer en waterstaat Jorritsma die snel verklaarde: “Thans ontbreekt het maatschappelijk draagvlak voor rekeningrijden nog grotendeels.” Pas in 2004 werd het al vijftien jaar sluimerende spook van de kilometerheffing uit zijn stoffige kast gehaald. Door nota bene een VVD’er, Kamerlid Pieter Hofstra. Maar tot zijn verrassing en woede vond hij zijn fractievoorzitter Jozias van Aartsen op zijn weg die kennelijk geen snelweg mocht worden: tijdens de Algemene Beschouwingen stelde Van Aartsen helemaal niets te zien in rekeningrijden. De vroem-vroempartij, zoals de VVD door zijn criticasters wordt genoemd, was kennelijk nog niet klaar voor de grote sprong die het taboe op rekeningrijden moest slechten.

Maar nu, beloofd is beloofd, gaat Rutte IV als hij deze zomer nog op zijn beide benen staat, een uitgewerkt plan presenteren om ‘betalen naar gebruik’ in te voeren…over zeven jaar. Dan zitten we over enkele maanden met een afgerond project dat een rijpingstijd van 41 jaar heeft gekend. Maar misschien is dit ook het probleem. Ik bedoel het annus horribilis 2030 waar ook stikstofdeposities drastisch moeten zijn gereduceerd (gaat niet gebeuren) en, zoals door minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) beloofd, tenminste 900.000 nieuwe woningen moeten zijn gebouwd. Driewerf twijfel: net als Parijs is 2030 nog ver.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.