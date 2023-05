Het aanpakken van het flexcircus in het onderwijs leidt af van de echte problemen

Alarmerende woorden van onderwijsminister Dennis Wiersma. Hij spreekt van een ‘flexcircus’ in het onderwijs. Het tekort aan personeel op scholen heeft volgens hem voor een soort ‘flipperkast’ gezorgd en die ‘gekte’ moet stoppen. Wiersma maakt zich zorgen om het toenemend aantal flexcontracten in het onderwijs – de afgelopen jaren is het percentage van mensen met een tijdelijk contract gestegen en daar wil de minister iets tegen doen.

Een voornemen waar niemand tegen kan zijn. Kinderen hebben baat bij een vast gezicht voor de klas. Wiersma’s nieuwste wetsvoorstel speelt daarop in: 80 procent van het personeelsbestand moet een vast contract hebben, maximaal 5 procent van het budget mag worden uitgegeven aan zzp’ers en uitzendkrachten.

De vraag is of Wiersma’s alarmerende woorden – ‘flexcircus’, ‘flipperkast’ en ‘gekte’ – de situatie goed weergeven. Want gemiddeld wordt slechts 4 procent van het budget uitgegeven aan personeel dat niet in loondienst is. Terecht merkten schoolbestuurders in deze krant op dat er (nu) nog nauwelijks sprake is van een probleem. Bovendien worden de cijfers ‘vervuild’ door jonge leraren die het tijdelijke contract na een tijdje kunnen omzetten in een vast dienstverband.

Regeren is vooruitzien, reageert het ministerie van onderwijs. De wet is voor scholen een stok achter de deur om dat percentage niet te laten oplopen.

Pak het tekort aan leraren bij de wortel aan

Toch wringt er iets. Het voorstel van Wiersma leidt af van de échte problemen. Het lerarentekort kan beter bij de wortel worden aangepakt. Bijvoorbeeld door fatsoenlijke huisvesting te regelen. In de grote steden – waar het lerarentekort hoger ligt dan in de rest van het land – is dat een groot probleem. Het salaris is vaak ontoereikend om een huis te kunnen huren of te kopen in de buurt van de school. Het dwingt leraren om als zelfstandige aan de slag te gaan.

De schoolbestuurders wijzen daarnaast op de pot met het tijdelijke coronageld. Dat gebruiken scholen om achterstanden in te lopen en mensen aan te nemen om kinderen bij te spijkeren. Maar als de pot straks leeg is, is er geen budget om dat personeel, dat vaak tijdelijk in dienst is, te behouden.

Wiersma heeft gelijk als hij hamert op continuïteit. Daar hebben kinderen recht op. De flexibilisering van het onderwijs draagt daar niet aan bij. Maar het ministerie moet de hand ook in eigen boezem steken en leraren fatsoenlijk betalen, huisvesting regelen en structureel investeren in goed onderwijs. Gebeurt dat niet, dan werkt de minister het ‘flipperkast-effect’ deels zelf in de hand.