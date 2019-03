Het aangeboren gevoel over het juiste geslacht is geen bevlieging

Aan hetgeen Wouter Zelle te berde brengt over de behandeling van genderkinderen (Opinie, 21 februari) heb ik me danig zitten ergeren. De kop ‘Verander niet te snel van geslacht’ suggereert dat je zomaar even van geslacht verandert. Alsof je even een knoopje aannaait ... Dat is ver bezijden de werkelijkheid.

Zelle stelt dat 60 tot 80 procent van de kinderen (hoezo: ‘bijna alle’?) die ge­diagnosticeerd zijn als transgender, uiteindelijk verkiest te leven in hun geboortegeslacht. Dat klopt niet. Kinderen experimenteren vaak met hun gender. Een deel van hen blijkt later homo of lesbisch. Anderen zijn heel stellig dat ze genderincongruent zijn. Als die waarneming duurzaam is en een uitgebreid diagnostisch traject is doorlopen bij een genderteam, krijgt het kind uiteindelijk de diagnose ‘transgender’.

Tegen die tijd ben je al bijna geen kind meer. Vóór de puberteit worden puberremmende middelen ingezet zodat er tijd is voor een weloverwogen besluit over het medisch vervolgtraject. Daarover beslist men vanaf zijn 18de zelf.

Genderexpressie

Mét Zelle vind ik dat kinderen die twijfelen of hun gender past bij hun biologische geslacht, maar niet alleen zij, opgevoed moeten worden op een wijze waarin vrij kan worden geëxperimenteerd met de genderexpressie. Zeker na de Nashville-verklaring moet ik hem gelijk geven dat er inderdaad mensen bestaan die twijfelen aan zoiets als transgendergevoelens. Bij het tv-programma ‘DWDD’ ging het onlangs over mensen die denken dat de aarde plat is. Als we niet meer voor waar kunnen aannemen wat na zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek bewezen is, waar blijven we dan met deze wereld?

Kinderen met trans­gen­der­ge­voe­lens hebben geen behoefte aan dogma’s of spookbeelden

Volgens Zelle zijn er mensen die ‘vanuit hun genderideologie’ de neiging hebben te ‘geloven’ dat een transitie ­altijd de oplossing is. Er bestaat geen ‘genderideologie’. Het is een spookbeeld, gecreëerd door de christelijke orthodoxie die een ‘bijbelse seksualiteit’ gebaseerd op selectieve lezing rechtvaardigt. Het zijn de mensen achter de Nashville-verklaring. Op grond daarvan denken ze ruim 7 miljard mensen in drie hokjes (vrouw/man/ziek) en twee geaardheden (hetero/ziek) te kunnen indelen. De worsteling van veel transgenders, opgroeiend in orthodox gelovige milieus, wordt hierdoor aanzienlijk verzwaard.

Kinderen met transgendergevoelens hebben geen behoefte aan dogma’s of spookbeelden, maar aan liefde, begrip en ruimte voor eigenheid. Gelukkig ­laten ze zich niet door ideologen van welk kamp ook in een hokje plaatsen. Hoezo ‘zwakke’ identiteit?