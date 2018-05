Het 70-jarig bestaan van Israël is een verjaardag met rouwrand

En het dieptreurige is wellicht dat we dat allemaal van te voren hadden verwacht en dat de voorspellingen helaas zijn uitgekomen.

Nog treuriger is de verwachting dat na alle te voorspellen veroordelingen van het harde optreden door het Israëlische leger en een roep om onafhankelijk onderzoek door een reeks van landen, de Verenigde Naties en organisaties als Amnesty International, er uiteindelijk toch niets zal veranderen in de complexe, vijandige verhoudingen tussen Israël en Palestina en de rest van de Arabische wereld. Zo houden beide partijen elkaar al decennialang vast in een spiraal van geweld, intolerantie en haat.

Uiteindelijk is Hamas net zozeer ver­ant­woor­de­lijk voor het grote aantal doden in Gaza als Israël

Het Palestijnse bestuur van Gaza, de radicale terreurorganisatie Hamas, wist dat het Israëlische leger keihard zou optreden tegen demonstraties te dicht in de buurt van de grens. Desondanks werden demonstranten niet tegengehouden. In het 70-jarig bestaan van Israël is geweld tegen Joden altijd met veel geweld beantwoord.

Overmacht aan geweld Wat dit betreft is Hamas net zozeer verantwoordelijk voor het grote aantal doden onder inwoners van Gaza als het Israëlische leger zelf, dat helaas met een overmacht aan geweld de demonstranten opwacht. Dat gaat tegen alle internationale verdragen in en daar moet Israël steeds weer opnieuw op worden aangesproken. Maar helpen doet het niet, omdat het land altijd op financiële en militaire steun kan rekenen van de VS en in mindere mate Europa. Waar Israëliërs en Joden het 70-jarig bestaan van Israël vieren, herdenken Palestijnen de Nakba, de catastrofe, de vlucht van honderdduizenden Palestijnen naar de omringende Arabische landen en verder. Hun perspectief op een eigen, onafhankelijke staat lijkt verder weg dan ooit. Israël heeft baat bij de huidige status quo, de Palestijnse autoriteiten en vertegenwoordigers zijn te zwak, te verdeeld en te onmachtig om stappen in het vredesproces te kunnen zetten. Zo is het begrijpelijk dat de Palestijnse president Abbas niet meer wil praten met de Amerikanen, nu maandag in Jeruzalem de Amerikaanse ambassade is geopend, maar helpt dit de Palestijnen niet. Bij het 70-jarig bestaan van de enige, echt democratische staat van de regio, kan worden vastgesteld dat de felicitaties hiervoor overschaduwd worden door de vele doden en gewonden aan Palestijnse zijde. Je mag hopen dat de partijen ooit tot het inzicht komen dat dit een uitzichtloze weg is.