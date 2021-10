Herzieningsverzoeken van levenslang veroordeelden zijn vrijwel kansloos bij de Hoge Raad, betoogt oud-anatoom en voormalig adviseur van Stichting de Ombudsman Henk-Maarten Laane.

Er gaat veel mis bij de Hoge Raad als die zich buigt over de herzieningsverzoeken van mensen die al onherroepelijk zijn veroordeeld. Zo valt te lezen in het interview met wetenschapsfilosoof professor Ton Derksen over revisieprocedures in strafrechtzaken.

Onderaan het artikel reageert de Hoge Raad op de kritiek van Derksen. Niet inhoudelijk, maar wel met de mededeling dat eenieder kennis kan nemen van de arresten. Dat is juist, maar irrelevant en misleidend: de Hoge Raad gebruikt bepaalde strategieën, zoals het negeren van nieuwe feiten (de ‘nova’) en het verkeerd voorstellen van de aanvraag. Dit is alleen te zien met de aanvraag erbij.

Verder meldt de Hoge Raad dat in 2020 zeven van de achttien ingediende revisie-aanvragen gegrond zijn verklaard. Dit is deels juist, maar ook deels misleidend. De succesvolle aanvragen betreffen doorgaans persoonsverwisselingen en rijbewijzen, zaken die het bureau van de Hoge Raad kan afhandelen. Aanvragen in moordzaken worden daarentegen hoogst zelden toegekend: zeven sinds 1980. Het is bij deze herzieningsaanvragen, van mensen die tot levenslang zijn veroordeeld, dat de Hoge Raad al zijn afwijsstrategieën inzet.

Kennelijk ter geruststelling houdt de Hoge Raad ons voor dat ‘een veroordeelde te allen tijde en meermalen een herzieningsverzoek kan indienen’. Dat moge zo zijn, maar hoe groot is de kans op succes als diezelfde Hoge Raad zo’n nieuw herzieningsverzoek opnieuw beoordeelt? Antwoord: vrijwel nihil.

Natuurlijke dood

De Amsterdamse butlermoord spant hierbij de kroon: de ‘vermoorde’ is niet door een misdrijf overleden, zij is een natuurlijke dood gestorven. Er was dus geen moord. Nieuw forensisch onderzoek en vele (nationale en internationale) medisch deskundigen hebben die natuurlijke dood in hun rapportages bevestigd. Maar de Hoge Raad wijst keer op keer de (vervolg) revisies af, ‘ziende blind en horende doof’. Het arrest voor moord had in de zeven opvolgende revisies rechtgetrokken moeten worden. Niet dus.

Hier dringt zich een parallel op met de toeslagenaffaire en de rol van de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van het land. In Trouw meldden rechtsgeleerden, in navolging van de speciale onderzoekscommissie van de Kamer in de toeslagenaffaire, dat de rechtspraak heeft gefaald. En was het niet minister-president Rutte, die op 16 maart 2020 in een tv-toespraak verkondigde dat er naar deskundigen geluisterd moet worden. Maar in de herhaalde revisie-aanvragen van de (nooit gepleegde) ‘butlermoord’ zijn alle rapportages van deskundigen willens en wetens genegeerd.

Onafhankelijke revisieraad

Een oplossing voor bovengeschetste problematiek zou een onafhankelijke revisieraad kunnen zijn, waarvan ook niet-juridisch deskundigen deel zouden moeten uitmaken. Zo’n revisieraad verlost de Hoge Raad van ‘het probleem dat ze niet keer op keer hun eigen vlees hoeven te keuren’. In de 38-jaar durende rechtsgang van de butlermoord kwamen vanaf de cassatie sommige rechters bij opvolgende revisieprocedures terug. Dan is er een grote kans op een (onbewust?) vooroordeel in zo’n zaak.

Het uitgebreide artikel van Ton Derksen en zijn recent gepubliceerde boek Het falen van de Hoge Raad geven voldoende aanleiding om de systematiek van de revisies te herzien. Ook andere mogelijkheden voor verbetering zouden overwogen moeten worden.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie van kamerlid van Nispen (SP) over ruimere mogelijkheden voor herzieningen. Ik verwacht dat deze motie niet aangenomen wordt, omdat ik inschat dat de meerderheid van de Tweede Kamer onvoldoende heeft geleerd van de toeslagenaffaire.

But, who cares?

