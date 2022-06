Hervormingen van het kiesstelsel? Den Haag slaapt rustig door

Zou het toch niet een keer tijd worden de kiesdrempel voor de Tweede Kamer te verhogen? Misschien wel, nu het politieke krachtenveld is gefragmenteerd in twintig fracties, waaronder vijf eenlingen, en het debat keer op keer ontaardt in een kakofonie.

De geschiedenis leert echter dat politiek Den Haag niet warm loopt voor veranderingen in het kiesstelsel. Als er al iets verandert, zoals wat meer ruimte om met voorkeurstemmen in de Kamer te komen, gaat het voetje voor voetje. De grote ironie van de vorige Kamerverkiezingen: het Kamerlid Omtzigt, die dankzij voorkeurstemmen vijf zetels voor zijn partij veroverde, zit nu als afgescheidene alleen en voelt zich met minder spreektijd en financiële steun een B-lid – een belediging van de Grondwet, die geen onderscheid in Kamerleden maakt.

Een kiesdrempel zou aan het verschijnsel van afscheiding niets verhelpen, maar er is wel een mogelijkheid dat fenomeen te beperken en tegelijk te voorkomen dat bij verkiezingen de stemmen verloren gaan op partijen die de kiesdrempel net niet halen.

Een tweede ronde met de zes grootste partijen

Oud-burgemeester Paul Scholten kwam vorig jaar met het voorstel de Kamerverkiezingen in twee ronden te houden. Aan de eerste ronde kan elke partij meedoen, aan de tweede ronde alleen de zes grootste partijen uit de eerste ronde. Het levert een minder verfijnde representatie op dan nu, maar het heeft onmiskenbaar enkele grote voordelen: meer mogelijkheden voor de fracties om zich met de essentiële taken van de Kamer bezig te houden, medewetgeving, controle van het regeringsbeleid en contact met de kiezers.

Mijn indruk is dat Kamerleden vroeger veel meer tijd staken, en door de omvang van de fracties ook konden steken, in ontmoetingen met hun achterban. De legendarische Kamervoorzitter Anne Vondeling zag het als een van de hoofdtaken van het parlement: de burger bij de staat betrekken. Hij noemde dat ‘de tere kant van de democratie, die aanhoudend door parlementariërs moet worden gekoesterd’. De sociale media kunnen het directe contact bij lange na niet compenseren. Je moet als politicus mensen ‘in de ogen kijken’, zoals ik zowel van Willem Aantjes als van Wim Kok optekende.

Maar ook op de andere punten, wetten maken en beleidscontrole, is versterking van de Tweede en Eerste Kamer dringend geboden. De recente geschiedenis leert dat het parlement ernstig is verzwakt tegenover de nog altijd te gesloten macht van regering, advies- en lobbycircuits en een ambtelijk apparaat dat zich onder leemlagen verschanst. De voordelen wegen dus wel op tegen het nadeel dat wellicht enkele waardevolle kleine partijen zouden verdwijnen. Dat hoeft overigens niet als de kleinere partijen een gezamenlijke lijst zouden vormen of zelfs fuseren.

Verwoestend spoor in het publieke domein

In dat opzicht zou het voorstel-Scholten dwingen tot een krachtenbundeling die spontaan nog maar moeilijk van de grond komt. Hoe gek het ook lijkt, van de traditionele partijen zijn alleen D66 en SGP geen fusiepartijen. Is het een gevolg van de individualisering of van het doorgeschoten identiteitsdenken dat, anders dan in de vorige eeuw, het politieke surplus van gebundelde kracht niet meer wordt gezien?

Zelfs niet nu de marktwerking zo’n verwoestend spoor in het publieke domein en de sociale microsfeer trekt en de VVD met haar begrensde ideologie al meer dan een decennium onbedreigd de eerste viool speelt. Na de ineenstorting van het communisme in 1989 zijn de liberale partijen dominant geworden, maar is de liberale heilstaat allerminst uitgebroken. Ondanks het positieve mensbeeld regeert het wantrouwen en verkommeren de publieke taken.

Een halve eeuw gepraat

Herman Tjeenk Willink, die meer dan veertig jaar in verschillende rollen de waakhond van onze democratische rechtsorde was, heeft inmiddels grote reserves over hervormingen van het stelsel. Er is een halve eeuw gepraat over kiesstelsel, referendum, gekozen formateur en vormen van inspraak en wat heeft dat opgeleverd? Hij meent dat het meer dan ooit aankomt op degenen die zien hoe de praktijk van onze democratie uitpakt: rechters, professionals en burgers die opkomen voor publieke belangen. Het lijkt wel de echo van de waarschuwing van Joop den Uyl (PvdA) uit 1957: ‘Alleen als we de burger de kans geven verantwoordelijkheid te dragen, zal hij niet revolteren’.

Toch moet een versterking van het parlement door de eenvoudige ingreep van Scholten niet worden versmaad. Het gekke is dat het, ondanks de luciditeit van zijn voorstel, oorverdovend stil is gebleven in de politiek. Zelfs het beloofde wetsvoorstel om de kiezers via een voorkeurstem meer invloed te geven op de samenstelling van fracties blijft maar uit, net zoals de ontwerpwet op de politieke partijen met de mogelijkheid ondemocratische partijen te verbieden. Den Haag slaapt rustig door.