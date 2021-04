Hervorm het systeem dat kalveren doodziek maakt

De kalversector moet fors krimpen en grondig hervormen, blijkt uit een uitgelekt rapport, opgesteld in opdracht van het ministerie van landbouw. De weerstand vanuit die sector is groot.

Het gesprek met kalverhouder Dennis (Trouw, 1 april) leverde ­sectorpropaganda op. “De kalveren ­wonen hier ruim in grote schuren,” constateert de journalist. Ruim? Dat valt tegen. In grote schuren? Dat klopt. Vleeskalveren leven in kale, gesloten stallen. Ze zien nooit een wei. Kalveren zijn sociale kudde­dieren, maar met elkaar spelen is vrijwel onmogelijk. De betonnen of houten roostervloeren in de stal zijn te hard en te glibberig en ver­oorzaken valpartijen.

“Ze ogen ontspannen en verkeren zichtbaar in topconditie,” aldus de journalist. Kalverhouder Dennis mag er nog een schepje bovenop doen: “Hoe gezonder en sterker de kalveren, hoe meer ze opleveren en hoe beter het product is.”

Omdat de consument blank of rosé vlees wil, volgen de kalveren een onnatuurlijk dieet. Natuurlijk voedsel als gras wordt de jonge herkauwers onthouden. Hun rantsoen met tekort aan ruwvoer en ijzer ­veroorzaakt veel gezondheidsproblemen, zoals maagaandoeningen, darmstoornissen en bloedarmoede.

De kalveren zijn bovendien enorm vatbaar voor luchtwegaandoeningen. Ze worden, als ze een paar weken oud zijn, opgehaald bij de melkveebedrijven en bijeengebracht op verzamelplaatsen, waarna ze op transport gaan naar de kalverbedrijven. Omdat ze verschillende ziekteverwekkers bij zich dragen, infecteren ze elkaar gemakkelijk. De kalfjes maken geen schijn van kans tegen ziektes als longontsteking.

Meerdere keren antibiotica

“Waarom een systeem dat werkt volledig op zijn kop zetten?”, vraagt de kalverhouder zich af. Het antwoord is simpel: omdat het een ziek systeem is. Gekenmerkt door hoge kalversterfte, gezondheidsproblemen en resistente bacteriën door over­matig antibioticagebruik. Vleeskalveren worden in hun korte leven zo vaak ziek dat ze meerdere keren antibiotica moeten krijgen.

Het rapport schetst een toekomst waarin niet meer met jonge kalfjes wordt gesleept, kalveren langer op het melkveebedrijf blijven en gezonder opgroeien met meer aandacht voor hun welzijn. Dat is hard nodig.

Kalveren moeten leven onder ­gezonde omstandigheden, met frisse lucht, een goed stalklimaat en een comfortabele ligplaats. Ze moeten voeding krijgen die bij hen past. Het is de hoogste tijd deze dieronvriendelijke sector grondig te hervormen.

