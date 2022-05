Herhaal seksueel geweld niet in de media

Seksueel geweld wordt in de media steeds gedetailleerder beschreven. Dat is een schadelijke ontwikkeling, die zorgt voor extra lijden. ‘Details maken haar lichaam opnieuw schaamteloos beschikbaar’, stelt Monique Rietveld, hoofd boeddhistische geestelijke verzorging bij het ministerie van justitie.

Drie recente berichten in de NOS-app geven gewelddadige handelingen met vrouwen en kinderen op zeer concrete wijze weer. Op maandag 25 april kunnen we lezen op welke wijze een veroordeelde man ontucht pleegde met twee jonge kinderen. Op dezelfde dag citeert de app een artikel uit Het Parool met een precieze beschrijving van foto’s van een gemartelde vrouw. De krant noemt die beelden ‘erg schokkend’ en onderbouwt dit met het benoemen van specifieke aspecten van de marteling. Op 27 april lezen we dat Johan Derksen op televisie heeft gezegd op welke wijze hij een bewusteloze ‘juffrouw’ seksueel heeft misbruikt en krijgen we ook hier alle bijzonderheden van de NOS-app.

Derksen deed zijn verhaal volgens het bericht naar aanleiding van de recente aanklacht tegen Johnny de Mol. Via een link in het bericht over Derksen belandt de lezer in die aanklacht, waarin nauwkeurig wordt beschreven welke vormen van lichamelijk letsel De Mol zou hebben toegebracht aan zijn ex-vriendin. En vanaf dat punt in de app zijn we al snel bij de bron, HP/De Tijd, en een uittreksel uit het patiënten­dossier van de aangeefster.

Expliciete berichtgeving versterkt het seksuele trauma

Slachtoffers van seksueel geweld worden niet geholpen met het publiceren van de details van hun zeer traumatische ervaringen in de media. Het gedwongen opgeven van hun lichamelijke integriteit tijdens het delict is al verschrikkelijk genoeg.

Sommigen vinden het expliciteren van dat wat deze vrouwen en kinderen overkomen is, juist nodig om onze collectieve afkeuring van de misdaden te blijven ervaren. Maar slachtoffers worden geholpen om te helen door liefdevolle, beschermende aandacht en professionele begeleiding. Niet door sensatiebeluste verontwaardiging van een grote menigte onbekenden nadat zij nogmaals, nu in woorden, zijn blootgesteld.

In plaats van mildheid en (zelf-)compassie versterkt dergelijke expliciete berichtgeving bij het slacht­offer de door het seksuele trauma opgeroepen gevoelens van schaamte, zelfafwijzing en wrok.

(Vermeende) daders worden evenmin geholpen met het publiceren van deze details van grove schending van lichaam en geest van onschuldige slachtoffers. ‘Biechten’ voor een ginnegappend talkshow­panel en een groot, amusements­gericht televisiepubliek is alleen al vanwege de context een op zijn minst ongeloofwaardige route naar inkeer en spijt, wat bevestigd wordt door het naderhand afzwakken van de bekentenis.

Ook lezers worden niets wijzer van expliciete feiten over seksueel geweld

Maar ook de ontuchtpleger en de uitvoerder van de marteling hebben geen baat bij de delictbeschrijvingen in de pers. Uit mijn ervaring als geestelijk verzorger bij justitie weet ik dat het verblijf van seksueelgeweldplegers in de gevangenis vaak een stuk onaangenamer wordt als medegedetineerden deze informatie te horen krijgen. Uitsluiting, zelfhaat en verharding van schadelijke denk- en gedragspatronen bij de cliënt zijn hiervan het resultaat en diens herstel en re-integratie vertragen.

Behandelaars en professionele begeleiders van plegers van seksueel geweld zijn terughoudend om met de dader de precieze delictgegevens te bespreken. Zo voorkomen ze dat de daad opnieuw wordt herhaald door deze te laten verwoorden en dat deze fysiek-emotioneel wordt herbeleefd, met alle negatieve effecten van dien.

Ten slotte worden ook wij, lezers, niets wijzer van expliciete feiten over seksueel geweld. Integendeel. We leren op deze manier van de media dat de beschadigde lichamen van vrouwen en kinderen voor ons allemaal schaamteloos beschikbaar zijn. We kunnen zelf besluiten om sensatiekanalen op sociale media en gewelddadige porno niet op te zoeken en we kunnen dat onze kinderen ontraden. Maar ook de publieke nieuwszender NOS en kwaliteitskranten shockeren nu de lezer of ­kijker met onnodige en schadelijke details van misbruik en mishandeling. Zo maken zij ons ongewenst tot voyeur en zelfs, meeliftend op de ‘juice’, tot medeplichtige van sek­sueel geweld.

