Herbezinning op NVWA hard nodig

Woensdag, nog geen week later, moest Schippers in een brief de Kamer laten weten dat de organisatie, die dient te waken over de kwaliteit en de veiligheid van ons voedsel, te weinig laboratoriumcapaciteit beschikbaar heeft om goed onderzoek te doen naar de omvang van de besmetting. Er diende laboratoriumcapaciteit van buiten te worden ingehuurd en dat, aldus Schippers in de brief, is één van de verklaringen dat het in Nederland een maand langer duurde dan in België voor kon worden geconstateerd dat er een gif in eieren zou kunnen zitten.

Voed­sel­vei­lig­heid is een onderwerp waar niet mee gemarchandeerd mag worden

De discussie over de vraag of de NVWA wel toegerust is op de haar toebedeelde taken duurt nu al jaren. In de tussentijd is er opnieuw bezuinigd op de organisatie, zijn er nieuwe taken aan de organisatie toebedeeld en is het aantal voedselschandalen alleen maar gegroeid.

Voedselveiligheid is een onderwerp waar niet mee gemarchandeerd mag worden. Geen enkele beleidsverantwoordelijke en geen enkele politieke partij zal die stelling willen bestrijden. Toch hebben waarschuwingen in het verleden van onafhankelijke instanties als de Algemene Rekenkamer of de Onderzoeksraad voor de Veiligheid niet of nauwelijks effect gehad.

Moeilijk punt Al in 2013 schreef de Algemene Rekenkamer dat het toezicht van de NVWA niet deugde. Er werd, wellicht vanwege dat aloude capaciteitsprobleem, te veel overgelaten aan de sector zelf. De Rekenkamer legde daarmee tegelijkertijd de vinger op een al sinds de instelling van de NVWA moeilijk punt. Het waken over de voedselveiligheid werd niet ondergebracht bij het ministerie van volksgezondheid, maar bij dat van landbouw. Daarmee is op zijn minst de suggestie gewekt dat de slager hier zijn eigen vlees keurt. Iets wat ook pregnant naar voren kwam in het oodeel van de Nationale Ombudsman over het beleid van de NVWA rond de Q-koorts. Economische belangen hadden te zeer op de voorgrond gestaan. De politiek, en in eerste instantie de partijen die nu praten over de vorming van een nieuw kabinet, dienen zich af te vragen of er een capaciteitsprobleem is bij de NVWA en of de organisatie goed is ondergebracht. Daarbij dient uitdrukkelijk meegewogen te worden dat het belang van de volksgezondheid zo groot is dat voor de controle op de veiligheid van voedsel een eigen, gespecialiseerde organisatie nodig is. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaar van de krant.

