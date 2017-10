Hennis gaf het goede voorbeeld

Hennis besloot zich dinsdagmiddag en -avond eerst ­uitvoerig te verantwoorden voor het door haar als bewindspersoon gevoerde beleid, om pas daarna haar al voor het Kamerdebat genomen besluit ten uitvoer te brengen en haar ontslag aan te kondigen.

De waardigheid van de voormalig minister stond in schril contrast met het optreden van een aantal Kamerleden, dat al aan het begin van het betoog van Hennis herhaaldelijk vroeg waarom ze niet aftrad, dan wel hengelde naar een beetje zendtijd door opzichtig door het parlement te paraderen in een militair vest. De Kamervoorzitter kan dit soort clowneske optredens bij een dermate gedragen debat helaas niet voorkomen.

Menig minister of staatssecretaris maakte mee wat Hennis dinsdag meemaakte. Ook hun ontslag was onvermijdelijk. Meestal dienden ze echter hun ontslag al in voor er van een verantwoording in de Kamer sprake kon zijn. Hennis en – vóór haar – partijgenoot Ard van der Steur kozen daar nadrukkelijk wel voor. Daarmee aantonend dat het hier om meer gaat dan symboliek ­alleen.

Generaal Middendorp maakte na de aankondiging van zijn aftreden in een afscheidstoespraak op het ministerie nog eens pijnlijk duidelijk dat de rek er bij de strijdkrachten volledig uit is; 25 jaar bezuinigingen en ‘vredesdividend’ hebben de organisatie op wezenlijke punten aangetast. Het siert de generaal dat hij benadrukte zich niet achter de bezuinigingen te willen verschuilen rond de dood van de twee militairen in Mali.

De formerende partijen hebben hopelijk aandachtig naar de vertrekkende commandant geluisterd. Alle ­tekenen wijzen er ook op dat er voor het eerst in jaren weer extra geld naar defensie zal gaan. Maar daarmee is het verhaal uiteraard niet verteld.

Nederland zal, in samenwerking en overleg met de bondgenoten, keuzes moeten maken. Zowel rond de vraag hoeveel taken onze strijdkrachten de komende ­jaren aankunnen, als rond de vraag of alle drie de onderdelen – landmacht, luchtmacht en marine – zo geëquipeerd moeten zijn dat ook alle drie vooraan mee kunnen strijden.

De keuzes zullen niet gemakkelijk zijn. Willen de strijdkrachten echter weer enigszins berekend kunnen zijn op hun taak, dan zijn ze noodzakelijk.

