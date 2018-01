Henk Hoijtink gaat geheel zijn eigen gang

Een groot deel van onze lezers vindt sportjournalistiek minder belangrijk. Sport vormt geen onderdeel van het profiel van deze krant, zoals levensbeschouwing, duurzaamheid, zorg en onderwijs dat bijvoorbeeld wel zijn. Toch werken er op de sportredactie vier collega's die zich dagelijks, samen met een groep freelancers, met hart en ziel inzetten om mooie verhalen over sport te schrijven.

Lees verder na de advertentie

En nog mooier is het dat de chef van de sportredactie, Henk Hoijtink, recent sportjournalist van het jaar is geworden. Voor wie zijn wekelijkse sportcolumn leest en zijn recensies van voetbalwedstrijden is Hoijtink een fenomeen. Met vaak lange, meanderende zinnen - volgens oud-hoofdredacteur Jaap de Berg grammaticaal uitstekend in orde - laat Hoijtink zich kennen als een scherp waarnemer van voetbalwedstrijden en weet hij omstandigheden en situaties rond het spel, voetballers en trainers in het verleden en heden met elkaar te verbinden. Hij tracht voetbalclichés, mythes en te makkelijke conclusies te vermijden en graaft dieper, veel dieper. Tot wanhoop soms van lezers die graag iets positiefs willen lezen over een wedstrijd en Hoijtink een azijnpisser vinden, naast de vele lezers die een fan van hem zijn. Hoijtink is als een recensent van klassieke muziek die hoort wie in het symfonieorkest een valse noot speelt en waarom.

Hoijtink is als een recensent van klassieke muziek die hoort wie in het symfonieorkest een valse noot speelt en waarom

Wie het wereldje van vooral voetbalverslaggevers kent, weet dat het een ingewikkeld labyrint is van netwerken, belangen en ons-kent-ons. Hoijtink gaat daarin geheel zijn eigen gang. Praten met voetballers doet hij niet of nauwelijks meer: als ze al iets willen zeggen is dat volgens hem doorgaans een aaneenrijging van clichés. Het gaat om waarnemen, vaststellen en verbanden leggen. De jury van de prijs roemde in dit verband zijn onafhankelijkheid.