Help studenten groter te kunnen dromen

Er is een actieplan opgesteld om het psychisch welzijn van studenten te vergroten. Natuurlijk is aandacht voor hun welzijn van belang, maar de nadruk in het actieplan ligt op de student die er niet in slaagt om zich staande te houden in de prestatiesamenleving. Die wordt tot de norm verheven, waaraan de student moet voldoen. Zou het niet eerder andersom moeten zijn?

Lees verder na de advertentie

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jongeren de mogelijkheid krijgen om hun potentie en talenten in te zetten?

Een antwoord op die vraag ligt in het ontwikkelen van een zincultuur waarin verhalen van gedeelde kwetsbaarheid en veerkracht verteld kunnen worden en rolmodellen alternatieve verhalen bieden. Jongeren zijn gebaat bij begeleiding in het zoeken en vinden van zin.

Bieden de netwerken van studenten ook ruimte voor kwetsbaarheid, ruimte voor het hele verhaal dat zij hebben te vertellen

Bieden de netwerken van studenten ook ruimte voor kwetsbaarheid, ruimte voor het hele verhaal dat zij hebben te vertellen? Zijn er rolmodellen waardoor zij groter kunnen dromen, en waardoor hun perspectieven verruimd worden? We moeten meer inzetten op het aanboren van de netwerken die studenten tot hun beschikking hebben en manieren vinden om die kring te vergroten.