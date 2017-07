Help de vluchtelingen, herbouw Carthago

Europa, en dan met name Italië, ondervindt veel overlast van vluchtelingen die via Libië ons continent bereiken. Nu is er een kans dat die vluchtelingenstroom vermindert, maar dan moet de Europese unie wel als de wiedeweerga investeren in Libië. Investeren in stabiliteit en democratie. Van de ingreep in Irak hebben we geleerd hoe het niet moet. Namelijk dat de meerderheid een minderheid alle rechten ontzegt.

Ooit verwoestten de Romeinen Carthago, in het huidige Tunesië. Laten we het als een ereschuld zien dat met Europees geld op een andere plek aan de Noord-Afrikaanse kust een soortgelijke, hedendaagse stad wordt herbouwd. Bijvoorbeeld halverwege Tripoli en Tobroek waar de respectievelijke leiders die Macron om tafel kreeg hun machtsbasis hebben gevestigd.

Misschien kunnen een paar Chinese ingenieurs worden ingevlogen

Een stad die wordt gebouwd door de vluchtelingen zelf met door Europa ter beschikking gestelde materialen en machines. Misschien kunnen een paar Chinese ingenieurs worden ingevlogen die weten hoe je in een paar jaar tijd een miljoenenstad uit de grond stampt.

Nieuwe toekomst Belangrijk is dat de veiligheid en eigendomsrechten worden gegarandeerd en gehandhaafd. Daartoe zal het de eerste jaren nodig zijn er een betrouwbare militaire macht te stationeren. Onder leiding van Frankrijk en met EU-middelen een goede vingeroefening voor een Europees leger. Met uiteraard ook manschappen en zeggenschap vanuit de lokale gemeenschap. Vanzelfsprekend dient deze Europese bemoeienis met een stuk grondgebied van een autonoom land zo kort mogelijk te duren. Het protectoraat kan desgewenst na enkele jaren onder een VN-mandaat worden gebracht. Er mag zelfs niet het geringste vermoeden ontstaan als zou Europa neo-kolonialistische bedoelingen hebben. Als dit voortvarend wordt opgepakt kunnen ongewenste vreemdelingen die komend vanuit het Midden-Oosten en Afrika zonder toekomst in Europa verblijven naar deze stad worden uitgezet en hoeft niemand meer zijn leven te wagen door in gammele bootjes de Middellandse Zee over te steken. En kan van hieruit de nieuwe toekomst van Libië gestalte krijgen.

