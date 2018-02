Help, de 'eigen' huisarts verdwijnt

Mensen hechten zich aan vertrouwde gezichten: ‘bekend maakt bemind’. Dat geldt voor de caissière van de supermarkt en de kapper, maar nog sterker wanneer het over onze gezondheid gaat: het liefst zien we een bekende persoon als het iets kwetsbaars als gezondheid betreft. We stellen vertrouwen in dezelfde verpleegkundige van de thuiszorg, dezelfde tandarts en zeker ook in de vaste ‘eigen’ huisarts. Welnu, die laatste dreigt langzamerhand te verdwijnen, en dat baart mij zorgen.

In 2012 werden ten aanzien van de oeroude kernwaarden van de huisartsgeneeskunde (‘integrale, continue en persoonlijke zorg’) nog duidelijke ambities uitgesproken door alle relevante partijen, zoals ‘de huisarts investeert in een duurzame relatie met de patiënt’. En: ‘de huisarts zet zich in voor persoonlijke continuïteit en heeft wekelijks ten minste drie contactdagen’. Het huisartsenambacht is namelijk geen baan, maar een vak. Dat vak vraagt om verbondenheid met patiënten en betrokkenheid bij het in stand houden en verbeteren van de huisartsgeneeskunde, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Wat is er aan de hand? Steeds meer huisartsen kiezen momenteel voor maximale ongebondenheid. Door zich als zzp’er te verhuren kunnen zij op zelfgekozen tijdstippen werken, tegen stevige tarieven en met beperkte administratieve rompslomp. Tussen 2006 en 2015 nam het aandeel ‘wisselende waarnemers’ op het totaal van werkzame huisartsen toe van 11 naar 19 procent. Deze huisartsen verhuren zich vaak jarenlang als zzp’ers voor het doen van kortdurende waarnemingen en avond-, nacht- en weekenddiensten.

Ik signaleer dat de toename van het grote aantal ongebonden collega’s de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt Wouter de Ruijter, huisarts

Om de titel van huisarts te mogen blijven voeren, maakt het immers helemaal niets uit of een huisarts in een vaste praktijk werkt of niet. Dit werkt in de hand dat steeds meer artsen kiezen voor ongebondenheid. Dat levert hen diverse voordelen op: geen zorgen over personeel, huisvesting, continuïteit van zorg, onderhandelingen met zorgverzekeraars enzovoort. En, niet onbelangrijk, een goed belegde boterham.