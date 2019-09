Hele en halve fascisten op de Forum-partijborrel

Een half jaar, langer is het niet geleden. Op 20 maart werd het Forum voor Democratie de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen en meldde Thierry Baudet dat hij ‘naar het front was geroepen’ om het land, zo niet de hele westerse beschaving te redden. En nu, een zomer later, beleven we de wedergeboorte van het ‘brede midden’ en melden politieke meteorologen dat de populistische storm is gaan liggen. Het waait alleen nog wat.

Zelf wacht ik nog even met opgelucht ademhalen, maar ik ben niet zonder hoop, al was het maar omdat Forum niet meer kan doen alsof het een onschuldige alternatief is voor de PVV. Dit weekeinde wist Baudet het nieuws te halen door journalist Chris Aalberts publiekelijk te intimideren tijdens een besloten partijborrel in Rotterdam, een erg onaangename actie, die ertoe leidde dat een FvD-kandidaat ter plekke zijn lidmaatschap opzegde. Waarna deze Sonny Spek uit Katwijk doodsbedreigingen mocht ontvangen uit voorheen eigen kring.

Dat Baudet letterlijk de schijnwerpers zette op een journalist, temidden van een zaal vol Forum-aanhangers, was een nieuwe Trumpiaanse actie, maar het verdacht maken van de pers doet hij al jarenlang. “Onze journalisten ondermijnen de natie”, heet het dan, meestal in één adem met ‘onze universiteiten’. Intussen was de uithaal richting Aalberts, hoe bedenkelijk ook, niet het dieptepunt van de borrel in Lommerrijk (‘een inspirerende locatie aan de Bergse Plas’). Dat was de aanwezigheid van hele en halve fascisten uit de gelederen van verschillende obscure organisaties, zoals Erkenbrand. Een van hen was Fausto Lanser, de man die in 2017 Jared Taylor naar Nederland haalde, een alt-right aanvoerder uit de VS die de superioriteit van het blanke ras predikt en meent dat andere rassen het op ‘onze verworvenheden’ hebben voorzien. Taylor verwijt de Joden dat zij ‘bijdragen aan de demoralisatie en de ineenstorting van onze samenleving’, iets dat Lanser zal onderschrijven; hij verklaarde ‘er geen traan om te zullen laten als de treinen weer naar het oosten gaan rijden’.

Bij zijn bezoek aan Nederland had Taylor een vijf uur durende ontmoeting met Baudet; geheel onschuldig, vond Baudet, hij ontmoet zo veel mensen, met sommigen is hij het eens, met anderen niet. Zo zal hij nu wellicht ook vinden dat de aanwezigheid van Lanser en andere extreem-rechtse gasten op een Forumborrel hemzelf noch de partij kan worden aangewreven – guilty by association, bah, daar heb je de pers weer. Dit was altijd al een moeizame verdediging, maar inmiddels is het totaal ongeloofwaardig.

Wie zegt dat Europa ‘dominant blank’ moet blijven, de ‘homeopathische verdunning’ van onze bevolking hekelt, het woord voert bij de Vlaamse IJzerbedevaart met alle Oostfront-spandoeken van dien, tweemaal op bezoek gaat bij Jean-Marie Le Pen en George Soros op de korrel neemt, trekt een publiek dat een zekere geestverwantschap proeft. Lange tijd hebben Forum-aanhangers dat allemaal weggewoven uit adoratie voor hun leider, maar het is te veel geworden, het kan niet langer.

