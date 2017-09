Helden en heiligen hebben soms een akelig trekje: ze vallen van hun voetstuk

Ze maken het ons knap lastig niet cynisch te worden; als zelfs de grootsten niet overeind blijven, wat kunnen we dan nog verwachten van de mensen met minder sterke knieën, van onszelf zeg maar? Of is het verlangen naar morele zuiverheid, dat we projecteren op onze helden, juist een valkuil? Ik las dit weekeinde van alles over mensenrechten, Burma en Aung San Suu Kyi, en bleef zitten met twijfels.

Lees verder na de advertentie

Het begon ermee dat de ene held de andere van haar sokkel trok. Bisschop Desmond Tutu schreef een brief aan collega-Nobelprijswinnaar Suu Kyi waarin hij zijn ‘zeer geliefde zuster’ bittere verwijten maakte. Jarenlang had hij een foto van haar op zijn bureau staan, maar nu ze, inmiddels leider van haar land, blijft zwijgen over het lot van de Rohingya-minderheid in Burma, is ze volgens hem aan de verkeerde kant van de streep beland. ‘Als dit de prijs is die je betaalt voor de macht, dan is die prijs zeker te hoog.’

De rechten van de mens zijn heilig, maar hoe ze verwezenlijkt moeten worden is een profane kwestie.

Ik was het ermee eens, maar ik las met evenveel instemming wat Michael Ignatieff zaterdag zei in Trouw. Hij was kwaad op zichzelf, omdat hij als mensenrechten-ijveraar te ver was gegaan in zijn idealisme; dat was, vooral in het geval van Bosnië, ontaardt in utopisme. “Waarom willen we dat leeuwen naast de lammeren liggen? Waar halen we dat wrede idee van morele perfectie vandaan?” Het deed me denken aan wat de politiek denker Kishore Mahbubani me onlangs in Singapore zei: je kunt dingen doen omdat ze je een goed gevoel geven, maar het is beter dingen te doen die iets goeds teweegbrengen. Hij noemde Burma als voorbeeld: Westerse sancties hadden niets aangericht, zei hij, terwijl de Aziatische aanpak van diplomatieke betrokkenheid had bijgedragen aan het einde van het militaire regime en de democratisering onder Suu Kyi.

Zwijgen Misschien ligt hier een parallel met het zwijgen van The Lady. Ik kan het niet goed beoordelen, maar het is denkbaar dat haar positie vereist dat zij zich publiekelijk op de vlakte houdt, om achter de schermen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Ze is de ‘laatste barrière tussen de Rohingya en een regelrechte genocide’, zeggen haar verdedigers. Alleen Suu Kyi zou in staat zijn het leger, dat het liefst alle Rohingya-moslims zou verdrijven, enigszins in toom te houden. Enigszins, omdat de Burmese democratie verre van perfect is: de militairen hebben nog altijd de totale controle over defensie, binnenlandse zaken en grensbewaking. Er zijn momenten dat zwijgen niet langer kan, sterker nog: dat deel uitmaken van de macht een zonde wordt tegen de mensenrechten. Maar wie zal zeggen wanneer dat moment gekomen is? De rechten van de mens zijn heilig, maar hoe ze verwezenlijkt moeten worden is een profane kwestie. Lees hier meer columns van Stevo Akkerman.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.