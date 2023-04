Helaas, na corona stond er geen herboren mensheid op

Het was gisteren en het leek nu al een eeuwigheid geleden. Drie jaar geleden, om precies te zijn, werd heel Nederland in de eerste lockdown van zijn geschiedenis opgesloten. Vorig voorjaar pas was het land terug bij normaal. Maar wie heeft het nu nog over deze crisis? Wat is er in onze doordeweekse discussies nog van die pandemie over? De hartstocht, de angst voor de toekomst, de disputen over de methode van toen lijken nu volledig in het schuim der vervlogen dagen te zijn verdampt. Soms lijkt het een onwaarschijnlijke droom te zijn geweest. Bijna irreëel, misschien door een te geprononceerd contrast. Vergeten zijn het geklap voor de zorgmedewerkers, de ontwrichting, de gesloten theaters, de avondklok. De parlementaire corona-enquête zal pas vanaf voorjaar 2025 (!) te volgen zijn. Als ze dan tot een slotsom komt zal Mark Rutte (allang?) premier af zijn en is minister De Jonge misschien burgemeester van een BBB-gemeente.

Maar wat zeiden we toen? Na de pandemie zal de wereld nooit meer dezelfde zijn. De idealisten onder ons zagen al een herboren mensheid opstaan. Zelfbewuster van zijn precaire status, tot in het irrationele boetvaardig, existentieel en duurzamer dan ooit in daden en gedachten. Maar vorige lente strekten zich monsterlijke rijen uit om de vliegbalies weer te bereiken. De cijfers die Schiphol onlangs bekendmaakte, liegen er niet om: afgelopen jaar reisden 52,5 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol; een stijging van 106% ten opzichte van 2021 (25,5 miljoen reizigers).

Verloren illusies

Antropoloog Danielle Braun voorspelde drie jaar geleden op de site Joop.nl dat de jaren 20 ‘het decennium van de grote massaliteit zal worden, spontaan en chaotisch.’ Maar een jaar later schreef ze in De Telegraaf over onze toenmalige goede voornemens die in verloren illusies waren gemuteerd: ‘Dat we liever gaan zijn. Eenheid als mensheid gaan vormen. We de aarde gaan respecteren. Minder gaan consumeren. Nope. Helaas. Na een pandemie worden mensen doorgaans niet liever, leert de geschiedenis. Ieder voor zich en de dictator voor ons allen.’

Ze zag in het aanbreken van de Russische invasie in Oekraïne wat ze in haar eerste studiejaar antropologie leerde: ‘Na een pandemie volgt vaak de oorlog’. Over de weerslag die de rampzalige Russische coronacrisis op de geest van Poetin heeft gehad, kunnen we alleen maar speculeren. Die 600.000 Russische coronadoden (oversterfte) hadden geen volksopstand teweeggebracht. Waarom zouden een paar honderdduizenden oorlogsslachtoffers erbij dit wel doen?

Het lijkt dat de pandemie, waarover nu bijna niet meer wordt gepraat, zijn meest negatieve sporen vooruit heeft geworpen. Vorige week constateerde het opiniepanel van EenVandaag: ‘De coronacrisis lijkt het vertrouwen in instituties langdurig te hebben beschadigd.’ Corona is naar de achtergrond verdwenen en toch zijn er meer complotdenkers bijgekomen. Eind 2020 noemde 6 procent zich zo, nu is dat 11 procent. Dat zich in die groep de harde kern bevindt van de Forum voor Democratie-kiezers, de complotpartij bij uitstek, is aannemelijk.

Mag ik een laatste keer dan de woorden van controversiële schrijver Michel Houellebecq citeren? Toen hem tijdens de pandemie gevraagd werd hoe hij de wereld na corona zag, antwoordde hij: ‘Die zal dezelfde zijn, alleen wat erger’.

