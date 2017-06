Helaas heeft Jesse Klaver een verkeerde afweging gemaakt

Het pleidooi voor een humane benadering van de problematiek, voor mededogen voor mensen die niet om zo maar kleine redenen huis en haard verlaten is een behartenswaardig pleidooi in een immer harder wordende discussie.

Toch is het, alles in overweging nemende, onverstandig dat GroenLinks-leider Jesse Klaver, naar het zich laat aanzien definitief, een streep trok door de mogelijkheid van regeringsdeelname van zijn partij op grond van een te voeren vluchtelingenbeleid.

Vanwege de inhoud van het compromis dat informateur Herman Tjeenk Willink maandag aan de vier onderhandelende partijen voorlegde, maar ook en minstens even belangrijk, omdat hiermee de onmisbare inbreng van GroenLinks voor een goed klimaatbeleid en voor een rechtvaardig inkomensbeleid verloren ging.

De twijfels van GroenLinks of opvang van mogelijke nieuwe stromen vluchtelingen vanuit Afrika aan de zuidelijke oevers van de Middellandse Zee nu de juiste is, is volkomen terecht. De regio is instabiel en wat zijn afspraken met plaatselijke regimes waard. Bovendien, als ook politieke vluchtelingen alleen daar asiel aan kunnen vragen in Europa, hoeveel garantie is er dan nog dat ze hier ook een veilige opvang kunnen krijgen?

Politici moeten vaak inleveren op het ene punt om op het andere onderwerp maximaal invloed te kunnen hebben

Daar staat tegenover dat de eis van GroenLinks, opvang van 25000 vluchtelingen per jaar in Nederland nu zoveel soelaas bieden zou. Is daarvoor dan nog draagvlak in Nederland? En welke garantie heeft Klaver dat andere Europese landen meedoen? En tenslotte: hoe had GroenLinks in het geval er een quotum zou komen de stroom economische vluchtelingen dan willen beheersen?

Foute strategie Meedoen aan dit compromis en onderzoeken of dit een begaanbare weg zou zijn in Europees verband was een veel betere keuze geweest. Politici moeten vaak inleveren op het ene punt om op het andere onderwerp maximaal invloed te kunnen hebben. Het is niet anders, sterker het is het wezen van het politieke bedrijf. Helaas heeft Klaver daarin een verkeerde afweging gemaakt en dus de foute strategie gekozen. De ontwikkeling in de formatie wordt des te treuriger als bedacht wordt dat klimaatverandering en vluchtelingenstromen de komen jaren alleen maar meer met elkaar verweven zullen raken. GroenLinks heeft terecht principes niet voor macht willen inruilen. Helaas komen daardoor andere principes van diezelfde partij wel in het gedrang. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

