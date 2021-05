Heel Oranje vaccineren was het ideale voorbeeld geweest

Het Nederlands elftal begint op 11 juni met een extra ruime selectie aan het EK. Om te voorkomen dat teams door corona over te weinig spelers zouden kunnen beschikken, besloot de Uefa dat selecties uit 26 in plaats van 23 spelers mogen bestaan. Bij besmetting of ziekte kan een speler immers niet meedoen.

En de kans op besmetting is ondanks de nu dalende cijfers bepaald niet denkbeeldig. Dat laat de positieve coronatest vrijdag van keeper Jasper Cillessen maar weer zien.

Met vaccinaties is corona onder de duim te houden. Begrijpelijk dus dat de KNVB besloot alle spelers vaccinatie aan te bieden. Sportkoepel NOC-NSF had dat eerder al gedaan voor de sporters die deze zomer naar de Olympische Spelen gaan. In de meeste andere landen worden de voetbalselecties ook gevaccineerd.

Een ruime meerderheid van de vijftien voetballers die zich woensdag konden laten vaccineren, maakte er gebruik van, maar vijf of zes spelers zagen ervan af. Niet bekend is wie dat waren en waarom zij geen vaccinatie wilden. Mogelijk zien zij het voordeel van vaccinatie niet of vinden zij dat ze als jonge gezonde mensen geen voorrang moeten krijgen boven mensen die meer risico lopen.

Onnodige risico’s

Wat de reden ook is, het levert een probleem op voor bondscoach Frank de Boer. Zijn selectie loopt nu onnodig risico’s. Ook de niet-gevaccineerde spelers en de overige EK-gangers die geen prik meer krijgen, zaten de afgelopen dagen niet in een bubbel en hadden mogelijk contact met vrienden en familie. Dat kan leiden tot besmettingen. Volgens de Uefa-regels moeten spelers tijdens het EK elke twee of drie dagen een PCR-test ondergaan. Wie positief is, moet in quarantaine. Dan kan het EK voor die speler zomaar voorbij zijn.

Het afgelopen eredivisieseizoen heeft laten zien dat regelmatig voetballers besmet raken. Het gevaar dat zij dan anderen ook besmetten is levensgroot, aangezien afstand houden op het veld of in kleedkamers of op massagetafels onmogelijk is. Bij een eventuele uitbraak heeft een team dus een groot probleem.

De Boer had dit risico kunnen voorkomen door alleen gevaccineerde spelers naar het EK mee te nemen. Spelers verplichten tot vaccinatie kan uiteraard niet, dan schend je de lichamelijke integriteit. Maar vaccinatie als voorwaarde voor selectie stellen kan wel.

Het grootste voordeel daarvan is het voorbeeld dat ervan uitgaat voor de samenleving. Voetbal spreekt mensen uit alle sociale klassen aan. Voetballers hebben daarom een voorbeeldfunctie. De vaccinatiecampagne had die zeer goed kunnen gebruiken.