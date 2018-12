Heel even een witte wereld

Deze zondag moet ik een column schrijven, morgen komt het er niet van, dan is het veel te druk met andere dingen, dingen in Nederland, waar ik aan het einde van de dag naartoe zal reizen met de trein. Ik dacht iets met kerst. Ken ik boeken waarin kerst een belangrijke rol speelt? Ja, ‘A Christmas Carol’, maar verder? Ik kan niets verzinnen. Ergens vind ik het ook niet boeiend genoeg.

Ik bedoel: ik kan er weinig mee, ik zal er geen 600 woorden over kunnen schrijven. Ik zag van de week in een aflevering van ‘Escape to the country’ de grafsteen van Ebenezer Scrooge. De presentator zat er op zijn knieën naast. Het was bizar, natuurlijk, want Ebenezer Scrooge is een literair personage en toch is de begraafplaats in Shrewsbury nu een toeristische attractie. Een filmdecorstuk uit 1984. Maar niet van karton, anders was die grafsteen allang vergaan.

Isik? Lege blikken. Ziedaar het belang van literatuur

Ik heb de kachel in de schrijfkamer de afgelopen week elke dag aangemaakt. Ik zat er elke dag. En ik zat hier niet zomaar wat uit het raam te staren naar de toen nog groene wereld. Ik was aan het schrijven. Over, nu ik er eens bij stilsta, een geestelijke toestand die te vergelijken is met die plotselinge en onmerkbare verandering van de wereld, van groen naar wit. Maar aan die observatie heb ik niets omdat ik me ferm heb voorgenomen om in wat ik schrijf geen enkele metafoor te gebruiken.