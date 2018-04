Heeft u nog vertrouwen in de politiek?

Sommige dingen hoeft u niet te weten, andere dingen wilt u misschien niet eens weten. In het boek over de 75-jarige geschiedenis van Trouw, door Peter Bootsma geschreven, lees ik dat Trouw af en toe bijna kopje onder is gegaan, ook in de jaren dat ik er werk. Destijds wist ik dat niet en dat is maar goed ook.

Lees verder na de advertentie

Maar hadden wij als eenvoudig burger moeten weten welke afspraken gemaakt zijn over de dividendbelasting, in de maanden dat het kabinet gesmeed werd? Daar zeg ik geen volmondig 'ja' op. Totale transparantie is de dood van de politiek, zei de Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev in april 2013 in deze krant, in een interview met Nicole Lucas.

Als we alles kunnen weten wat de overheid bespreekt en beslist, gaan de echte besprekingen ondergronds. Dat betekent dat dan juist minder controle mogelijk is. Ministers en fractievoorzitters moeten de vrijheid hebben om in een afgeschermde ruimte gevoelige en lastige kwesties te bespreken. Voor de duidelijkheid: ik ben voor debat en voor transparantie, maar met mate en tot een zekere grens.

Rafelrand Het rommelige gedoe deze week rond de kabinetsafspraken over de dividendbelasting heeft alles te maken met die rafelrand van transparantie. De kwestie stond in geen van de verkiezingsprogramma's, waardoor er geen openbare discussie ontstond. Het afschaffen van de belasting kwam in het regeerakkoord en was daarmee een voldongen feit. Wel gaat het om veel geld, elk jaar 1,4 miljard euro. Achter de schermen is gesproken met Shell en Unilever. Over eventuele afspraken met hen weten we ook nu nauwelijks iets, dankzij het rookgordijn dat minister Wiebes van economische zaken en klimaat deze week heeft opgetrokken. Maar de conclusie dat het terugbrengen van de gaswinning en het vergoeden van de aardbevingsschade in Groningen er ook nog mee te maken kunnen hebben, ligt voor de hand. De teflonlaag rond Rutte zo dun geworden dat aanbranden dreigt bij een volgend verhit debat Een kluwen van belangrijke ontwikkelingen dus. Politiek holisme, want alles is met alles verbonden. Mocht dit onderwerp zijn geworden van openbare debatten in de tijd van de kabinetsformatie, dan was er misschien nog steeds geen regering. De vraag is wat iedereen daar precies mee opschiet. Maar of je nu al dan niet vindt dat de afschaffing van de dividendbelasting onderwerp van politiek debat moet zijn, duidelijk is wel dat het schimmige spel van weten en herinneren tot schade geleid heeft. Mark Rutte mag doorgaan, Eric Wiebes ook, maar wel met krassen en deuken. Daardoor is de teflonlaag rond Rutte zo dun geworden dat aanbranden dreigt bij een volgend verhit debat.

Vertrouwen Die schade betreft niet alleen Rutte en Wiebes, maar de politiek in het algemeen. Nu was het vertrouwen in de politiek, zowel in het parlement als in de regering, al niet erg groot, laten de peilingen van het SCP over de afgelopen tien jaar zien. Burgers vertrouwen media en zelfs grote bedrijven meer dan dat ze de Kamer of de regering vertrouwen. Met hard lachen en vaag praten krijgt Rutte niet makkelijk meer vertrouwen van de burgers. En dat vertrouwen is wel nodig. Niet speciaal in Rutte, maar in de politiek in het algemeen. Nederlanders zijn niet zo scheutig met vertrouwen in de politieke leiders en instituties. Het geklungel rond de dividendbelasting werkt daar niet aan mee. Affaires stapelen zich op. De bonnetjes, de beloofde 1000 euro per burger, de afhandeling van de schade door gaswinning in Groningen en nu de afschaffing van de dividendbelasting.