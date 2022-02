Heeft Poetin buiten de geest van de vrijheid gerekend?

Een tijdje geleden vond ik een oud visitekaartje waar ik van schrok. Vanwege de naam die erop stond en hoe het met haar was afgelopen: anderhalf jaar nadat ik Anna Politkovskaja ontmoette in Amsterdam werd ze doodgeschoten bij de lift van haar flat in Moskou. Lang geleden alweer, oktober 2006.

Politkovskaja was als journalist de chroniqueur van Poetins oorlogen in Tsjetsjenië en van diens wurging van de Russische democratie. Ik moest aan haar denken omdat alles wat zij over Poetin schreef nu wordt bevestigd, niet voor het eerst, wel het hevigst. Bovendien voelde ze zich betrokken bij Oekraïne; haar ouders, die werkten als Sovjet-diplomaten, waren Oekraïners, en zijzelf zag de democratische ontwikkeling van Oekraïne als een teken van hoop voor het bevroren Rusland.

Zo ging het gisteren: met één oog volgde ik de Russische aanval op Oekraïne, met het andere oog las ik wat Politkovskaja zo’n twintig jaar geleden al te zeggen had over Poetin en zijn regime van de gebalde vuist.

De aanblik van een dode moeder en haar vijf kinderen

De gevolgen zag ze overal, maar vooral in Tsjetsjenië. Ze erkende dat er opgetreden moest worden tegen de jihadistische opstandelingen daar, maar Poetins ‘totale oorlog’ vervulde haar met walging. Na een raketaanval op het dorp Rigach, bedoeld om ‘leden van gewapende groepen uit te schakelen’, trof Politkovskaja de lichamen aan van een 29-jarige moeder en haar vijf kinderen, onder wie de tweelingzusjes Zara en Zoera, negen maanden oud. De aanblik van deze doden, schreef ze, ‘zou de hardnekkigste militant voor het leven in een pacifist hebben veranderd, of in een zelfmoordterrorist’.

Ze deinsde er niet voor terug om Poetin expliciet aan te wijzen als de architect van het bloedvergieten. Ze hekelde zijn leugens en cynisme, en beschreef hem als een leider die zijn burgers slechts zag als pionnen in zijn streven naar machtsbehoud. Dit was 2004, we waren gewaarschuwd.

De apathie van haar landgenoten kon Politkovskaja moeilijk verdragen, dat ze ‘in hun huizen bleven zitten stinken of naar de disco gingen’ terwijl misdadige oorlogen werden gevoerd, zag ze als een overgave aan het kwaad. Al toonde ze in haar ‘Russisch dagboek’, uitgegeven na haar dood, ook wel begrip voor ‘het verlangen van iedere Rus om in de schaduw te blijven’. “Dat is misschien ook nauwelijks verrassend, na alles wat hier alleen al in de twintigste eeuw is gebeurd.”

Geest van de vrijheid

Vladimir Poetin spreidt de schaduw nu uit over Oekraïne, hij kan het licht niet tolereren, het kwam te dichtbij. Toen ik Politkovskaja sprak, zag ze in Oekraïne een kans ‘om te bewijzen dat democratie mogelijk is, ook ten oosten van de EU, dus ook in Rusland’. Ze kon niet weten welke crises Oekraïne in de daaropvolgende jaren nog zou doormaken; een democratie wordt niet zomaar geboren, en kan ook in de knop worden gebroken. Dat is wat Poetin nu gewapenderhand probeert te doen, zijn wapens zijn zijn macht.

De beslissende vraag zal zijn of hij niet buiten de geest van de vrijheid heeft gerekend, in Oekraïne en vervolgens toch ook in Rusland. Die geest verdient alle steun die wij kunnen geven.

