Heeft het nut je tijd op een stukje snelweg te verdoen?

Op de site van de activistische organisatie klonk het bijna dramatisch. Ik las en herlas de passage die de arrestatie van de klimaatactivist verbeeldde en probeerde me de eventuele film voor te stellen die Netflix hieruit misschien zou kunnen brouwen: ‘Op donderdag 19 januari werd Lucas Winnips rond half negen ’s ochtends op zijn bakfiets klemgereden toen hij op de terugweg was van het naar school brengen van zijn jongste kind. Hij werd gearresteerd op verdenking van opruiing.’ Donderdag werden nog eens zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion gearresteerd, maar een paar uur later weer vrijgelaten.

Op je bakfiets, naar schatting met 15 kilometer per uur klemgereden worden, daarmee haal je de conciërge van een Hollywood-filmmaatschappij niet uit zijn loge. Bovendien wachtte de politie netjes af tot die bakfiets leeg was om kindlief geen trauma te bezorgen. Ach, laat ik er gelijk bij vermelden dat ik, net als GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren, die preventieve aanhoudingen belachelijk vind. Als je een delict pleegt, wat het voor de vijfde keer blokkeren van de A12 vandaag in feite wel is, dan moeten aanhoudingen pas gebeuren nadat je daadwerkelijk het strafbare feit hebt gepleegd.

Niets bijzonders op zich, omdat een snelweg blokkeren niets met demonstratierecht heeft te maken. De ‘blokeerfriezen’, die in 2017 de A7 versperden, kregen negentig uur werkstraf. Voor de boer uit Mariënvelde die vorig jaar een blokkade van de A18 leidde en ook nog stro en mest dumpte, was de straf consequenter: zestig dagen gevangenisstraf, waarvan 56 voorwaardelijk, en een werkstraf van honderd uur. Om maar niet over boerenzoon Jouke te beginnen die, ook vorig jaar, van een blokkade op de A32 wegreed: zijn tractor werd door de politie beschoten en de kogel mistte op een haar zijn hoofd.

Ik moet hieraan toevoegen dat ik het blokkeren van een snelweg gedurende een paar uur een peulenschil vind. In Frankrijk worden snelwegen bijna twaalf maanden per jaar geblokkeerd: door boeren, vrachtautochauffeurs, gele hesjes en misschien ook door biobanketbakkers en balletdanseressen. Er zijn in Nederland in de loop der jaren militante acties geweest die veel kwalijker uitpakten. Ik denk aan de ‘zomer horribilis’ van 1984, toen op toeristen in rondvaartboten vanaf bruggen verf werd gekieperd, de banden van hun bussen lekgeprikt werden en rookbomen in hun hotels werden gegooid. Het thema was toen: ‘Geen luxetoerisme maar sociale woningen’. En wat te denken van RaRa (Revolutionaire Anti-Racistische Actie)? Vanaf 1985 pleegde RaRa terroristische aanslagen op Makro-vestigingen. Na de vijfde aanslag in Nuth (de vestiging brandde helemaal uit) besloot Makro zich uit Zuid-Afrika terug te trekken.

Rest de vraag wat voor zin en nut het heeft je tijd op een stukje snelweg te verdoen? Officieel om de klok voor de klimaatverandering te luiden en subsidies voor de fossiele industrie (17 miljard) taboe te verklaren. Mee eens, hoewel ik al jaren gealarmeerd ben en niet denk dat door 17 miljard in mindering de oceanen minder snel zullen stijgen. Misschien met een paar millimeter per millennium. Nederland is in de wereld verantwoordelijk voor 0,4 procent van de broeikasgassenuitstoot. China voor 26,7 procent en de VS 12,6 procent. Misschien een idee om de snelwegen in Peking en Washington te gaan blokkeren?

