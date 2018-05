Heeft het huwelijk aan romantiek gewonnen?

Trouwen mag dan voor het gevoel voor de eeuwigheid zijn, het huwelijk is wel degelijk onderhevig aan trends. Neem de Turks Fruit-bruiloft, op de fiets, zij bij hem achterop. De film uit 1973 was een voorafspiegeling van het sobere, vrolijke no-nonsense huwelijk. Geen paarden en koetsen, geen zware plechtigheid. Natuurlijk bleven verliefden ook daarna nog kiezen voor het meer traditionele huwelijksfeest, maar er was ruimte gekomen om het op een alternatieve manier te doen. Veel goedkoper ook.

Nu lijkt het weer de andere kant op te gaan. Huwelijken worden anderhalf jaar van tevoren vastgesteld, er is een weddingplanner, een kasteel, alles moet perfect zijn. Die ene dag kost een vermogen. Je kan van dat bedrag ook een aardige auto kopen.

Toch lijkt het me niet dat financiën de reden zijn dat mensen minder vaak trouwen. Er is ook iets veranderd in de betekenis van het huwelijk. Bij een moderne trouwerij dartelen ook vaak de kleine kinderen rond van het bruidspaar. Eerst een gezin, dan een huwelijk, dat is de nieuwe volgorde. Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de UvA en hoofddemograaf van het CBS, verwoordde het deze week kernachtig: Je viert dat je nog bij elkaar bent.

Geloof in de romantiek

Met die zin zette hij me aan het denken. Wat betekent dat eigenlijk? Zijn we door de vele scheidingen van bijna 35.000 per jaar, waarbij in meer dan de helft minderjarige kinderen zijn betrokken, ons geloof in de romantische liefde kwijtgeraakt? Is er een meer reële kijk op het huwelijk gekomen: eerst maar zien of de boot blijft drijven met de drukte van een huishouden met kinderen, dan pas er echt in stappen?

Wat dat betreft is een geregistreerd partnerschap veel zakelijker, minder beladen en minder romantisch. En deze vorm geeft sinds 2014 ook aan de vaders ouderschapsrecht. Maar die blijft wel minder populair dan het 'echte' huwelijk. Tegenover vier huwelijken staat een partnerschapsfeest. Wel is het partnerschap de afgelopen jaren naar verhouding gangbaarder geworden.

Dat jongeren minder trouwen en ook later, kan in ieder geval op twee manieren worden uitgelegd. De zakelijkheid heeft aan het romantische beeld geknabbeld, waardoor het huwelijk eerder wordt gezien als een nuttige, maar natuurlijk ook vrolijke bevestiging van het gezinsleven. Huis, kinderen, auto, alles is daarmee goed juridisch geborgd. Handig, want het schept duidelijkheid bij een eventuele scheiding.