Hebben Rutte en zijn kornuiten zich ooit afgevraagd hoe de wereld eruitziet op 16 juli 2032?

De Amerikaanse gamedesigner Jane McGonigal doet onderzoek bij de denktank Institute for the Future. Daar werkt ze aan simulaties waarin deelnemers zich een toekomst voorstellen waarin bijvoorbeeld de effecten zichtbaar worden van mondiale bedreigingen.

Zo leidde ze in 2008 een onderzoek naar een fictieve, wereldwijde virusuitbraak in 2019. Het ging daarbij vooral om de beleving van de deelnemers: hoe zouden zij zich, naar eigen zeggen, gedragen tijdens een pandemie? Welke overheidsmaatregelen zouden ze braaf opvolgen en welke zouden ze ontduiken en waarom?

Toen in 2020 een echte pandemie uitbrak, bleken mensen zich te gedragen zoals de deelnemers aan het onderzoek in 2008 al over zichzelf hadden voorspeld, namelijk: grillig. Het doet de vraag rijzen of regeringsleiders de pandemie in betere banen hadden kunnen leiden als ze zich in het verleden een toekomst hadden voorgesteld voorbij de eerstvolgende verkiezingen.

Weerzin tegen visie

McGonigal schrijft in haar recente boek Imaginable dat de meeste mensen zelden of nooit tien jaar vooruitkijken. Die tien jaar lijkt arbitrair, maar in de praktijk blijkt de ­afstand tot zo’n relatief verre, onzekere ­toekomst effectief in het vrijmaken van de gedachten. Mensen die zo ver vooruitkijken, blijken minder vast te zitten in hun eigen principes en opvattingen, en creatiever te zijn in het nadenken over mogelijke toekomstscenario’s.

Bovendien kan diepgaand fantaseren over toekomstige calamiteiten je sterken op het moment dat er werkelijk zo’n ramp uitbreekt: je bent mentaal voorbereid.

Het is voor mij onmogelijk om zulke dingen te lezen zonder te denken aan de crisis-opeenstapeling waarmee ons land nu te kampen heeft. Hoewel McGonigals inzichten en adviezen gretig worden overgenomen door bedrijven als Google, Intel en Disney, door het Amerikaanse ministerie van defensie en instellingen als de National Academy of ­Sciences en het World Economic Forum, had ik haar naam in Nederland nog niet eerder horen vallen.

Misschien niet geheel verbazingwekkend in ons blauwdrukvrije landje, waar de premier die tien jaar geleden ook al premier was, bekendstaat om zijn weerzin tegen visie.

Reparatiekabinet

Zouden Mark Rutte en zijn kabinetskornuiten zich ooit hebben ingebeeld hoe zij wakker worden op, pakweg, 16 juli 2032 en wat voor wereld zij dan aantreffen? Ik betwijfel het. Het reparatiekabinet-Rutte IV lijkt vooral in het leven geroepen om allerhande beleidsfouten van de afgelopen twaalf jaar te corrigeren, en die komen in veel gevallen voort uit een ondoordacht beeld van de toekomst.

Door anderen opgelegde klimaatdoelen voor 2030 of 2050? Na jaren van nalatigheid beleven we nu een inhaalrace, maar zonder overtuigende horizon. Alle mooie voornemens uit het coalitieakkoord ten spijt: een beeld van Nederland over tien jaar doemt er niet uit op.