Hebben jongeren van nu het zwaarder dan hun ouders toen die jong waren?

Jongeren vragen te vaak psychische hulp, de zorg kan het niet aan. Wat zit daar achter?

Grenzen, zegt de één: dat hebben jongeren van nu nodig. Ze moeten af en toe gewoon gefrustreerd kunnen zijn, dan leren ze hoe je daarmee omgaat. En dat voorkomt veel somberheid en onzekerheid en een gang naar de psycholoog. Nee, zegt de ander: jongeren zijn door de coronatijd al genoeg tegen grenzen aangelopen. Dat is de reden dat ze in de knoop zitten. Het was een vreemde tijd, geen wonder dat ze het moeilijk hebben.

Zomaar twee stemmen in het debat over de problemen in de jeugdzorg.

Zoveel jongeren kloppen bij een psychiater of psycholoog aan dat de wachtlijsten oplopen. Vandaar de oproep van staatssecretaris Van Ooijen om problemen als eenzaamheid, stress en depressies op andere manieren aan te pakken (Trouw, 6 april).

Hoeveel jongeren deze problemen ervaren, is onlangs in kaart gebracht door 25 GGD’s. Meer dan de helft van de Nederlanders van 16 tot en met 25 jaar had vorig jaar last van psychische klachten als angst en depressieve gevoelens.

Corona of pedagogisch klimaat?

Komt dat vooral door de coronaperiode of is het een gevolg van een bestaand pedagogisch klimaat? Of hebben jongeren zich altijd al zo gevoeld, maar bleef het verborgen? Het kan zijn dat opvoeders minder grenzen stellen dan vroeger. Maar misschien zijn er juist te veel beperkingen geweest in de tijd van schoolsluiting en lockdowns, en nu met weinig betaalbare woonruimte.

Zelf ben ik niet zo gauw geneigd om te stellen dat deze tijd uniek is en dat deze problemen door de bijzondere omstandigheden komen. Ook vroeger beleefden mensen de eigen tijd wel eens als uniek.

Periodes met onzekerheid, beperkingen en weinig perspectief waren er al vaker. Neem de oorlogsjaren ’40-’45. Wat heeft dit betekend voor de jongeren die opgroeiden in die jaren, immers ook een tijd van isolement, van angst en vooral onzekerheid? Niet voor niets klinkt vanuit de leeftijdsgroep die als kind of jongere de oorlog meemaakte en nu rond de 90 is, de opmerking dat jongeren van nu te veel in de watten gelegd worden, niet moeten zeuren en vooral flink moeten doorpakken. Zij hebben dat toch ook gedaan? In hedendaagse termen: de jeugd van nu is te veel gepamperd, opgevoed door curling-ouders die alle hobbels uit de weg ruimen.

Het is vast waar dat jongeren gebaat zijn bij opvoeders, ouders en docenten die duidelijke grenzen stellen. Maar die grenzen zijn er ook wel zonder de ouders. Neem de welvaartskloof. Jongeren kunnen echt niet zomaar alles wat ze willen.

Evengoed kan het zo zijn dat jongeren nu het moeilijker hebben dan hun ouders toen die jong waren: de tijd dat je geacht werd om je eigen sores op te lossen, en een gang naar de psycholoog een laatste redmiddel was als niets anders hielp.

Hebben jongeren van nu het zwaarder dan jongeren in de twee vorige generaties?