Hebben artsen in India niets beters te doen dan 74-jarigen kunstmatig te bevruchten?

Toen oma Carmen voor de vierde keer zwanger raakte waren schande en schaamte haar deel. Het ging hier niet om een buitenechtelijk kind - dat niet - en haar man Rodrigo stak zijn trots niet onder stoelen of banken. Maar we spreken hier over de jaren veertig van de vorige eeuw. Mijn grootmoeder was 44 jaar toen ‘het ongelukje’ plaatsvond en op die leeftijd liep je niet graag langs de buren met je anachronistische dikke buik. Met de kennis van nu kun je stellen dat je op je 44ste toen heel erg oud leek. Althans zo zag Carmen (geboren in 1899) eruit met haar onafscheidelijke geruite schort en haar grijze haar verzameld in een traditionele omaknot.

Nu lees ik dat vrouwen steeds later (29 jaar gemiddeld) aan hun eerste kind beginnen en dat zelfs 6 op de 1000 vrouwen op een leeftijd van 40 jaar of ouder een kind baren. Maar wat had Carmen niet voor kreet van verontwaardiging uitgebracht als ze in 1943 had vernomen dat, vele jaren later in India, een vrouw het wereldrecord kinderbaren op leeftijd zou verpulveren?

Keizersnee

Mangayamma heeft vorige week op haar 74ste (maar het kan ook haar 73ste zijn) via een keizersnee het leven geschonken aan een tweeling. Ook bij haar speelde schaamte een grote rol. Maar hier gaat het om een soort omgekeerd onbehagen: 57 jaar lang had ze obstinaat geprobeerd met haar man Rajarao (80 jaar maar het kan ook 82 zijn) zwanger te raken, wat niet lukte: “Mensen keken me aan met een beschuldigende blik en buren maakten me uit voor ‘godralu’ (vernederend woord voor een kinderloze vrouw).” Ze besloot een Indiase ivf-kliniek binnen te lopen en raakte vrij snel zwanger. Kennelijk hunkerden ze daar naar het vestigen van een nieuw wereldrecord absurditeit (het vorige betrof een Spaanse vrouw van 66 jaar). Gedurende haar hele zwangerschap werd Mangayamma in een ziekenhuis verpleegd, omringd door tien artsen die in drie ploegen waren verdeeld.

Nu mogen we ons in tal van ethische ongemakkelijke waarheden gaan verdiepen zoals: verdienen die doctoren Frankenstein uit India een pluimpje of liever een flinke schop onder hun kont? Deze onnatuurlijk verwekte baby’s bij een vrouw die ook overgrootmoeder had kunnen zijn, zullen niet echt op een dynamische opvoeding mogen rekenen. Hoewel de moeder (95) van Mangayamma ook haar hulp heeft aangeboden. Maar wat me bezighoudt, is de krankzinnige symboliek van dit evenement.

Er zijn al 1,3 miljard mensen in India die met ecologische rampen, zwaar vervuilde grond en gigantische watertekorten te maken hebben. Over zes jaar zal India China passeren in de categorie meest overbevolkte land ter wereld. In 2050 zal India 400 miljoen extra inwoners tellen. Hebben artsen dan niets beter te doen dan 74-jarigen kunstmatig te bevruchten? Bijvoorbeeld zorgen dat Rajarao in deze cruciale fase niet de pijp uitgaat. De vader van de tweeling werd kort na hun geboorte door een beroerte getroffen. Hij wordt nu niet ver van zijn bevallen vrouw verpleegd.