Heb medelijden met het volk dat al zoveel onder islamitisch terrorisme heeft geleden

Waar of niet, diezelfde woorden kwamen spontaan bij me op toen ik van de aanslagen op de kerstmarkt van Straatsburg hoorde. Heb medelijden met dit volk dat al zoveel onder het islamistische terrorisme heeft geleden.

Maar dat ook deze dagen, in Parijs en elders, door het vandalisme van halve criminelen uit de eigen bloedgroep wordt geteisterd. Een arm volk dat zichzelf, getooid met gele hesjes, pijn doet door rotondes en benzinedepots te blokkeren. Dat zijn president dwong zich te vernederen in een hallucinant televisieoptreden. En dat nu door het geweld van de Francomarokkaan Chérif C. in zijn (katholieke) identiteit wordt getroffen, met talrijke slachtoffers op de grootste kerstmarkt van het land.

Praktisch alle gevallen van jihadisme in Europa zijn op het conto te schrijven van daders ‘met een migratieachtergrond’, zoals het tegenwoordig heet

Nu heeft niet iedereen net als ik familie, vrienden en kennissen in dat land en je kunt net zo goed je medelijden voor andere onderwerpen reserveren. Bovendien went de fanatieke godsdienstwaanzin, uit verre woestijnlanden geïmporteerd, op den duur wel. Zei dinsdag tijdens een zitting de jonge Afghaan die twee toeristen in augustus neerstak soms niet ‘het zo weer te doen, als het nodig is’? Zeker, er treedt een soort fatalisme op als de litanie van explosies en geweersalvo’s vaker klinkt. Volgens het linkse Franse dagblad Le Monde zijn sinds de aanslagen van 2001 in de VS niet minder dan 2371 doden en 8883 gewonden gevallen in Europa (Turkije en Rusland inbegrepen) door terroristische aanslagen.

Meer naar rechts, bij de conservatieve Amerikaanse denktank Heritage Foundation, worden specifiek de islamitische aanslagen in Europa bijgehouden. Tussen januari 2014 en december 2017 zijn er in twaalf Europese landen 194 aanslagen van moslims geweest die meer dan duizend doden en gewonden maakten. Bij 32 aanslagen was een asielzoeker betrokken. Maar praktisch alle gevallen van jihadisme in Europa zijn op het conto te schrijven van daders ‘met een migratieachtergrond’, zoals het tegenwoordig heet. Immigratie heeft dus het moslimgeweld in Europa geïntroduceerd (let op: niet iedere migrant, verre daarvan, is een terrorist).

Maar mag ik dit wel zomaar schrijven in het tijdperk van het migratiepact? In die 41 bladzijden van dit VN-document komt het woord ‘terrorisme’ niet één keer voor. Wel staat het woord ‘geweld’ er tien keer in. Maar uitsluitend het geweld dat migranten eventueel wordt aangedaan (en vanzelfsprekend bestreden moet worden) en niet het geweld dat moslimmigranten zelf eventueel gebruiken zoals in Straatsburg. Bij doelstelling 17, paragraaf c, van dit document wordt van journalisten verwacht dat ze zich bewust worden ‘van migratievraagstukken en bijbehorende terminologie’ en dat daarbij in ‘ethische normen voor journalistiek en reclame worden geïnvesteerd’. Ben ik nu volgens dit pact geslaagd?

